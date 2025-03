Microsoft offre esperienza di accesso riprogettata per gli account

Redmond ha annunciato un'esperienza di accesso riprogettata per gli utenti con account Microsoft. Secondo l'azienda, ci sono oltre un miliardo di account Microsoft che le persone usano per accedere a Windows, Xbox, Microsoft 365 e altro. Ora, la società sta rendendo il processo di accesso "più moderno, semplice e sicuro". L'interfaccia utente aggiornata usa il linguaggio di progettazione Fluent 2 con meno elementi e concetti su ogni schermata per ridurre il carico utente e rendere il processo più veloce. Inoltre, Microsoft ha riordinato alcuni passaggi in modo che il flusso sia più semplice e logico.

Grazie al nuovo linguaggio di progettazione, l'esperienza di accesso aggiornata si adatta meglio a varie dimensioni dello schermo e fattori di forma del dispositivo, dai grandi monitor desktop e TV ai piccoli dispositivi mobili. Microsoft ha anche implementato la modalità scura richiesta da tempo. Il sistema può ora rilevare la modalità del sistema e adattarsi di conseguenza. L’azienda afferma che la modalità scura per l'accesso MSA sarà disponibile prima sulle app di gioco e in seguito arriverà sulle app e sui servizi consumer.

Microsoft: nuova esperienza arriverà prima su Xbox e poi su app Windows

L'obiettivo di Microsoft con l'ultimo restyling è creare un look "inconfondibilmente Microsoft", con colori, marchi, pulsanti, link e loghi coerenti in tutta l'interfaccia utente. C'è anche un nuovo sfondo che rimarrà lo stesso per ogni prodotto. La nuova esperienza di accesso è già disponibile su Xbox. Microsoft afferma che il lancio avverrà ad aprile 2025. Gli utenti potranno ora visualizzare l'interfaccia aggiornata prima sulle app web e mobili. Successivamente, apparirà anche nelle app Windows e altro ancora. Da notare che, trattandosi di un lancio è graduale, potrebbe non essere disponibile subito per tutti gli utenti.

La modifica non si applica neanche agli account Microsoft Entra (account aziendali e scolastici). Tuttavia, l’azienda prevede di riprogettare l'esperienza di accesso per Entra in futuro. Ciò dopo aver preso in considerazione tutte le conoscenze acquisite dall'aggiornamento consumer. Gli utenti interessati possono ottenere maggiori dettagli sulla riprogettazione dell’interfaccia Microsoft sul sito ufficiale dell’azienda.