Windows 11: rimossi blocchi di aggiornamento di Assassin’s Creed

La scorsa settimana, Ubisoft ha rilasciato le patch di Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins su Windows 11 24H2. Ciò ha risolto i problemi di compatibilità che causavano crash, blocchi e problemi audio. A fine novembre, Microsoft ha bloccato gli aggiornamenti di Windows 24H2 sui PC con Assassin's Creed, Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora. Il blocco è stato necessario a seguito delle proteste di molti utenti su Reddit e sui forum di Microsoft Answers, relative al malfunzionamento dei giochi. A questo proposito, l’azienda di Redmond ha dichiarato sul proprio sito ufficiale che: "questi giochi potrebbero non rispondere durante l'avvio, il caricamento o durante il gioco attivo. In alcuni casi, gli utenti potrebbero ricevere una schermata nera".

Secondo quanto riportato dagli utenti interessati i problemi si presentano in modo irregolare. Alcuni affermano che i giochi si bloccano immediatamente dopo l'avvio. Altri affermano invece che i titoli si bloccano o visualizzano una schermata nera pochi minuti dopo aver caricato i giochi salvati. Circa due settimane dopo aver riconosciuto per la prima volta questi problemi, Microsoft ha revocato le misure di sicurezza per i PC Windows 11 con Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws. Ciò dopo che Ubisoft ha rilasciato hotfix temporanei che risolvevano i crash (anche se i giocatori interessati potrebbero comunque riscontrare problemi di prestazioni).

Windows 11: blocchi rimossi per Assassin’s Creed Valhalla e Origins

Ubisoft ha recentemente rilasciato le patch di Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Origins per risolvere il problema di compatibilità con Windows 11 24H2. Microsoft ha invece rimosso tutti i blocchi di compatibilità rilevanti. Come afferma Redmond nella sua dashboard di Windows Healt: "Assassin's Creed: Odyssey, Origins e Valhalla non sono più interessati da questo problema grazie alle correzioni implementate da Ubisoft. Questi aggiornamenti hanno risolto i problemi di compatibilità con Windows 11, versione 24H2, assicurando che i giocatori possano ora divertirsi con questi giochi senza precedenti interruzioni. Il blocco di protezione (ID 54437462) che era precedentemente in atto è stato revocato a partire dal 16/01/2025 per escludere questi giochi. Nota che potrebbero volerci fino a 48 ore prima che l'aggiornamento a Windows 11, versione 24H2, venga offerto tramite Windows Update per i dispositivi con questi giochi. Riavviare il dispositivo potrebbe velocizzare il processo".

La scorsa settimana Microsoft ha anche avviato un rollout forzato di Windows 11 24H2 per sistemi idonei non gestiti che eseguono le edizioni Home e Pro, versioni 22H2 e 23H2. Altre misure di sicurezza che bloccano gli aggiornamenti forzati di Windows 11 includono PC con Auto HDR abilitato, che eseguono software di miglioramento audio Dirac e il gioco Asphalt 8 (Airborne) e alcuni dispositivi ASUS. L'elenco include anche sistemi con una fotocamera integrata o che eseguono Safe Exam Browser e le applicazioni Easy Anti-Cheat.