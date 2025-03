Windows Server 2025: update causa blocchi in Remote Desktop

Microsoft ha segnalato un problema noto che causa il blocco delle sessioni Remote Desktop sui sistemi Windows Server 2025. Ciò avverrebbe dopo l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal Patch Tuesday di febbraio 2025. Secondo quanto riportato, le sessioni di Remote Desktop si bloccherebbero poco dopo la connessione. Quando ciò accade, mouse e tastiera smettono di rispondere, costringendo gli utenti a disconnettersi e riconnettersi. Lo stesso problema ha interessato anche Windows 11 24H2. Tuttavia, Microsoft lo ha risolto dopo circa due settimane con l'aggiornamento facoltativo KB5052093 rilasciato il 25 febbraio. Microsoft ha dichiarato che il fix per Windows Server 2025 sarà distribuito in un prossimo aggiornamento.

Windows Server 2025: correzioni in arrivo per nuovi problemi di Remote Desktop

Per risolvere problemi simili di Remote Desktop e RDS causati dagli aggiornamenti di Windows 11 24H2 rilasciati da gennaio 2025, Microsoft ha utilizzato il Known Issue Rollback (KIR). Si tratta di una funzione di Windows che annulla gli aggiornamenti non di sicurezza difettosi. Sui PC interessati, gli utenti potrebbero riscontrare disconnessioni RDP fino a 65 secondi durante la connessione UDP da Windows 11 24H2 a server Windows Server 2016 con RDS. Windows Server 2025 non sembra direttamente coinvolto come host RDS. Tuttavia, le disconnessioni possono comunque verificarsi quando agisce come client RDP con server meno recenti.

Negli aggiornamenti cumulativi dei prossimi mesi dovrebbe essere inclusa una risoluzione definitiva per risolvere anche i problemi di disconnessione RDP per gli utenti. Questa settimana, Microsoft ha anche risolto un problema che causava ad alcune stampanti USB di stampare testo casuale dopo l'installazione degli aggiornamenti rilasciati da fine gennaio 2025. Inoltre, Veeam ha rivelato in un avviso che Microsoft sta indagando su un problema noto che genera errori di connessione su Windows 11 24H2 durante il ripristino di dati da condivisioni di rete SMB o server Backup & Replication.