Windows 11 ottiene tool per ripristinare i PC che non si avviano

Nel 2024, alla sua conferenza annuale Ignite, Microsoft ha annunciato Quick Machine Recovery. Si tratta di una nuova funzionalità che faceva parte della Windows Resiliency Initiative. L'obiettivo della funzionalità è offrire agli utenti un modo rapido e semplice per riparare un computer che non riesce ad avviarsi. Ora, Microsoft sta finalmente consentendo gli utenti di Windows Insider di provare Quick Machine Recovery. Com’è noto, quando Windows 11 rileva che il computer non riesce ad avviarsi, carica la sua modalità di ripristino (Windows RE) e presenta l'opzione per riparare il sistema utilizzando Quick Machine Recovery. In seguito, chiederà agli utenti di connettersi a Internet (Ethernet o Wi-Fi con WPA). In questo modo, Windows può analizzare i dati di arresto anomalo per identificare la causa principale e ricevere i rimedi disponibili tramite Windows Update.

Windows 11: Quick Machine Recovery arriverà per tutte le edizioni del sistema

Al momento, Quick Machine Recovery è disponibile per i test nell'ultima build di Windows 11 Beta. Microsoft afferma che prevede di rilasciare la funzionalità per tutte le edizioni del sistema, inclusa Home. Gli amministratori IT avranno anche la possibilità di attivare o disattivare QMR e personalizzarlo in base alle esigenze di altre organizzazioni. Nella sua forma attuale, Quick Machine Recovery consente agli amministratori di attivarlo/disattivarlo, preconfigurare le credenziali di rete e gli intervalli di scansione e testarlo con un "pacchetto di correzione" di prova per scenari di emergenza.

Con QMR, Microsoft vuole impedire il secondo incidente di CrowdStrike che ha messo fuori uso migliaia di PC in tutto il mondo nell'estate del 2024. Mentre Microsoft si rivolge chiaramente agli amministratori IT, anche gli utenti standard trarranno vantaggio da Quick Machine Recovery nel caso in cui il loro sistema riscontri un bug critico, un problema di compatibilità, un driver problematico o un altro problema che impedisce a Windows di avviarsi come al solito. Per maggiori informazioni sul nuovo tool è possibile consultare il post dedicato sul sito web ufficiale della Tech Community di Microsoft.