Windows Subsystem for Linux include novità per Intune e Entra ID

Alla recente conferenza Ignite 2024, Microsoft ha annunciato diversi miglioramenti per Windows 11, ma anche alcune novità per gli sviluppatori. Ad esempio, la nuova Imaging API porterà esperienze di immagini basate sull'intelligenza artificiale in più programmi. Inoltre, la Windows Resiliency Initiative rafforzerà la sicurezza e l'affidabilità con funzionalità come Quick Machine Recovery per distribuire correzioni critiche per sistemi che non rispondono. Tra i vari annunci effettuati a Ignite 2024, l’azienda di Redmond ha riservato uno spazio anche a Windows Subsystem for Linux. Per chi non lo sapesse, si tratta della funzionalità di Windows che consente di eseguire un ambiente Linux in un computer senza la necessità di una macchina virtuale separata.

Windows Subsystem for Linux: I dettagli delle novità annunciate

Le novità annunciate per WSL sono essenzialmente due: la conformità Intune e l’integrazione con Microsoft Entra ID. L'integrazione della conformità dei dispositivi Intune fornirà agli amministratori IT una nuova interfaccia per gestire le distribuzioni e l'utilizzo del sottosistema Windows per Linux nelle loro aziende, con un accesso controllato che soddisfa i requisiti di sicurezza e dei dispositivi. Dall’altro lato, l'integrazione con Microsoft Entra ID in Windows Subsystem for Linux consentirà agli sviluppatori di accedere a informazioni e risorse aziendali sicure da una distribuzione WSL in Windows. Per fare ciò basterà utilizzare i sistemi di autenticazione protetti di quest'ultimo.

Per Pavan Davuluri, Corporate Vice President di Windows e dispositivi presso Microsoft, le nuove modifiche introdotte rappresentano un miglioramento per l’esperienza degli sviluppatori. Come affermato da Davuluri nel corso della conferenza: “Siamo entusiasti di offrire agli sviluppatori più scelte per la distribuzione Linux su WSL. Con una nuova architettura di distribuzione WSL, stiamo fornendo ulteriore estensibilità ai professionisti IT e agli sviluppatori aziendali per avere più distribuzioni Linux tra cui scegliere, tra cui Red Hat”. Puoi scoprire le altre novità annunciate da Microsoft durante la conferenza Ignite 2024, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.