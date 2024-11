Windows su ARM: Microsoft rilascia ISO in via ufficiale

Il sistema operativo Windows su ARM è disponibile ormai da diversi anni. Tuttavia, Microsoft non ha mai offerto immagini ISO per esso. Fino ad oggi l’azienda consentiva agli utenti di scaricare le build del sistema tramite Windows Update o tramite file di immagine del disco virtuale (VHDX). Adesso Microsoft ha cambiato le cose, decidendo finalmente di rilasciare i file ISO per Windows 11 su ARM. Come i file ISO di Windows 11 x64, gli utenti possono ora utilizzare i nuovi file ISO Arm64 di Windows 11 per creare macchine virtuali. Inoltre, possono eseguire aggiornamenti all'interno di una copia in esecuzione di Windows o creare supporti di avvio per l'installazione su altri PC. Ad oggi la società offre solo una ISO multiedizione per il download.

Gli utenti devono utilizzare il codice Product Key per sbloccare l'edizione corretta per i propri PC. Microsoft ha inoltre ricordato nella pagina di download che potrebbe essere necessario includere i driver dell'OEM dell'hardware affinché il supporto di installazione sia avviabile correttamente.

Windows su ARM: la nuova ISO sui dispositivi con Snapdragon

Per gli ultimi dispositivi Windows on ARM con processore Snapdragon X Series, gli utenti potranno utilizzare la nuova ISO per installare Windows senza driver aggiuntivi da parte degli OEM. Anche se Windows verrà installato correttamente sui dispositivi, questi non avranno funzionalità complete finché non verranno installati i driver rimanenti. Gli utenti possono utilizzare Ethernet tramite un dongle o un dock per connettersi a Windows Update per scaricare i driver. I dispositivi con generazioni precedenti di processori Snapdragon (Snapdragon 8cx Gen 3, Gen 2, ecc.) devono avere i driver dell'OEM inseriti nell'immagine. Senza i driver, il dispositivo potrebbe non avviarsi o diventare inutilizzabile. Questa versione offre maggiore flessibilità per gli utenti che lavorano con Windows su ARM. La disponibilità di immagini ISO semplifica l'installazione e la gestione, rendendo il sistema più accessibile.