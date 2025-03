Windows Foto ottiene supporto JXL e menu contestuali migliorati

Microsoft sta lanciando un nuovo grande aggiornamento per l'app Windows Foto per gli iscritti al programma Insider. Gli utenti in tutti i canali di anteprima di Windows 11 e 10 possono provare nuove funzionalità come la ricerca sul web con OCR, menu contestuali migliorati, supporto per le sottocartelle, un pulsante Copilot dedicato, supporto JXL e altro ancora. All'inizio di quest'anno, Microsoft ha rilasciato il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per l'app Windows Foto. Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti possono selezionare il testo riconosciuto e fare clic su "Cerca nel web" per trovare maggiori informazioni al riguardo.

Windows Foto: le altre novità dell'aggiornamento

Tra le altre novità di Windows Foto, vi sono anche miglioramenti per il menu contestuale. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse su un'immagine in Esplora file, Windows 11 presenterà un nuovo sottomenu che contiene funzionalità aggiuntive. Queste includono ad esempio "Modifica con foto", "Cancella oggetti con foto", "Crea con Designer" e "Ricerca visiva con Bing". Questa modifica renderà più facile per gli utenti scoprire funzionalità aggiuntive in Foto e avviarle molto più rapidamente. L'app Windows Foto ora consente di nascondere o mostrare le sottocartelle e il loro contenuto nella Galleria per una navigazione più ricca e comoda. Inoltre, la barra degli strumenti ha ricevuto un pulsante Copilot dedicato per condividere le immagini con l'intelligenza artificiale per ricevere suggerimenti di modifica delle foto, approfondimenti sulle immagini e suggerimenti di inquadratura.

Infine, l'app ha ricevuto due ulteriori modifiche. Come riporta l’azienda di Redmond, in primis l'app Foto ora supporta i file JXL. Inoltre, sono stati corretti alcuni bug nelle funzioni Image Creator e Restyle Image sui PC Copilot+ per migliorarne qualità e prestazioni. Ora Image Creator si carica correttamente al primo avvio dell'app Foto e le immagini generate possono essere salvate con un nome file diverso. Tutte queste modifiche e miglioramenti vengono distribuiti agli insider con Windows Foto versione 2025.11030.20006.0 e successive. Come per altre funzionalità, anche il lancio di quest’ultima sarà graduale. Ciò significa che gli utenti potrebbero non visualizzare tutti gli aggiornamenti subito dopo aver installato l'ultima versione.