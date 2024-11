Microsoft .NET 9: arrivo ufficiale con migliaia di miglioramenti

Microsoft ha recentemente annunciato la disponibilità generale di .NET 9, la nuova versione del framework multipiattaforma open source che consente agli sviluppatori di creare app e servizi cloud moderni. Microsoft .NET 9 è una versione importante che include migliaia di miglioramenti di prestazioni, sicurezza e funzionalità. La società di Redmond promette significativi miglioramenti delle prestazioni del framework, con oltre 1.000 modifiche relative alle prestazioni in runtime, carichi di lavoro e linguaggi. Secondo il benchmark TechEmpower, .NET 9 può ora elaborare il 15% di richieste in più rispetto a .NET 8. Puoi saperne di più sui miglioramenti delle prestazioni di .NET 9 qui. Il runtime .NET 9 include anche diversi miglioramenti delle prestazioni, tra cui ottimizzazioni di loop, inlining e vettorizzazione e generazione di codice Arm64.

Insieme a Microsoft .NET 9, l’azienda ha anche annunciato il rilascio di .NET Aspire 9 con diverse nuove funzionalità. Gli sviluppatori possono ora avviare e interrompere le risorse dalla dashboard, mantenere attivi i contenitori tra le sessioni di debug e altro ancora. La versione .NET Aspire 9 include anche integrazioni per OpenAI, Ollama, Milvus e molti altri per uno sviluppo AI rapido. ASP.NET Core in .NET 9 apporta miglioramenti a Blazor, SignalR, API minime, OpenAPI, autenticazione e autorizzazione.

Microsoft .NET 9: rinnovato look di NuGet.org e aggiornato Visual Studio 2022

Microsoft ha recentemente rilasciato Microsoft.Extensions.AI e Microsoft.Extensions.VectorData per offrire un livello unificato di astrazioni C# per interagire con i servizi AI, inclusi modelli di linguaggio, incorporamenti e altro. Microsoft ha evidenziato che NuGet è l'ecosistema di pacchetti in più rapida crescita anno dopo anno. L’azienda ha recentemente introdotto un nuovo look fresco per NuGet.org con supporto per la modalità scura. Inoltre, ha collaborato con GitHub per aggiungere il supporto NuGet nativo a Dependabot e altro ancora.

In concomitanza con la release di Microsoft .NET 9, l’azienda ha annunciato la release di Visual Studio 2022 17.12 con significativi miglioramenti delle prestazioni, debug e diagnostica migliorati, migliore integrazione con .NET Aspire, supporto dell'analizzatore per C# 13, supporto Git migliorato e altro ancora. .NET 9 sarà supportato per 18 mesi come release di supporto a termine standard (STS). Nel complesso, si tratta di un aggiornamento significativo per gli sviluppatori, che offre prestazioni ottimizzate, nuovi strumenti e supporto migliorato.