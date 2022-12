Windows Server: problemi con il Patch Tuesday e Hyper-V

Questo martedì, Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti previsti per il Patch Tuesday di dicembre per varie versioni di Windows. Sono state introdotte diverse nuove funzioni e risolti vari bug, ma sono arrivati pure nuovi problemi, almeno per quel che concerne Windows Server.

Windows Server: problemi con Hyper-V con l'aggiornamento KB5021249

Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha fatto sapere che, a seguito dell’installazione dell’aggiornamento siglato come KB5021249 da poco rilasciato, il processo di creazione delle schede di rete su alcuni host Hyper-V non viene interrotto su Windows Server.

Andando più nello specifico, potrebbe venire generato un errore durante la creazione di una nuova scheda di rete o scheda di interfaccia di rete (NIC) collegata a una rete di una macchina virtuale (VM). Ciò può accadere anche quando si crea una nuova VM con una scheda di rete collegata a una rete VM.

Il bug, dunque, va ad interessare solo le nuove schede di interfaccia di rete, mentre quelle preesistenti dovrebbero continuare a funzionare senza alcun problema anche dopo l’aggiornamento.

In attesa che Microsoft provveda a rilasciare un correttivo, per far fronte al problema viene suggerito di impartire i seguenti comandi da PowerShell con privilegi di amministrazione.

$lang = (Get-WinSystemLocale).Name C:\Windows\system32\wbem\mofcomp.exe C:\Windows\system32\wbem\$lang\VfpExt.mfl C:\Windows\system32\wbem\mofcomp.exe C:\Windows\system32\wbem\VfpExt.mof

Per quel che concerne la disponibilità di una soluzione ufficiale, l'azienda di Redmond ha fatto sapere che sta già lavorando alla cosa e che, dunque, non dovrebbe tardare ad arrivare un fix, pur non avendo specificato quanto tempo sarà necessario perché ciò avvenga.

Da tenere presente che il problema riguarda solo Windows Server 2019 e Windows Server 2022. Le installazioni client di Windows non sono interessate.