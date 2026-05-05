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Hosting gratis per un anno: la clamorosa offerta di IONOS sul piano da 200GB

IONOS ti aiuterà a lanciare il tuo progetto online con costi iniziali azzerati: scopri l'offerta gratuita per un anno.
Hosting gratis per un anno: la clamorosa offerta di IONOS sul piano da 200GB
IONOS ti aiuterà a lanciare il tuo progetto online con costi iniziali azzerati: scopri l'offerta gratuita per un anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 mag 2026
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IONOS rinnova la sua promozione fuori scala sul pacchetto PLUS: un intero anno di servizio completamente gratuito (IVA esclusiva) che ti aiuterà a lanciare un nuovo progetto online o trasferire il tuo sito web già esistente con una semplicità senza pari. Perfetto per il tuo blog, per una vetrina o anche per un piccolo e-commerce: del resto le caratteristiche della proposta sono eccellenti.

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IONOS sconta il 100% del canone del pacchetto PLUS per i primi 12 mesi garantendoti di fatto un risparmio di 120 euro del prezzo di listino standard. Il piano mette a disposizione ben 200GB di spazio su dischi a stato solido NVMe di ultima generazione per un'elaborazione dei dati fino a 10 volte più veloce e che migliorerà l'esperienza dei tuoi visitatori e del tuo posizionamento su Google.

Il pacchetto include anche la registrazione di un dominio omaggio per il primo anno, ben 2 caselle e-mail professionali (per dare autorità al tuo brand) e il certificato SSL Wildcard, essenziale per mostrare il lucchetto verde di sicurezza sul browser e proteggere i dati degli utenti.

L'integrazione del Content Delivery Network (CDN) distribuisce i contenuti del tuo sito sui server globali aiutandoti ad abbattere i tempi di latenza per far sì che il tuo sito sia veloce in ogni parte del mondo. Avrai anche un accesso esteso alle risorse hardware del server per gestire senza blocchi anche i picchi di traffico imprevisti.

Infine, avrai una garanzia di uptime del 99,99% che manterrà il tuo sito sempre online, uno scannare antimalware integrato e un supporto dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana.

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