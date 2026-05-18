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Sito web professionale in pochi secondi con l'AI di IONOS: ecco l'offerta

La promozione del provider di web hosting tedesco per tutti coloro che desiderano aprire un sito senza conoscenze tecniche.
Sito web professionale in pochi secondi con l'AI di IONOS: ecco l'offerta
La promozione del provider di web hosting tedesco per tutti coloro che desiderano aprire un sito senza conoscenze tecniche.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 mag 2026
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Aprire un sito web professionale nel giro di pochi secondi tramite l’intelligenza artificiale è possibile grazie al website builder con AI di IONOS, uno dei principali provider di web hosting in Europa. Il servizio si rivolge a tutte quelle persone che desiderano avere un sito e non hanno le conoscenze tecniche necessarie per farlo, garantendosi un risultato fin da subito ottimale.

Grazie all’offerta in corsa, il pacchetto Plus di IONOS MyWebsite è disponibile gratis per 1 anno invece di 18 euro al mese. Si tratta del piano ideale per chiunque voglia progettare un sito con la più ampia libertà creativa, e include tra le altre cose la creazione di testi, sezioni e immagini con l’intelligenza artificiale, nonché l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Pagina offerta IONOS

ionos website builder gratis

Come creare un sito web con IONOS

IONOS mette a disposizione dei suoi utenti tutta una serie di servizi e strumenti indispensabili per la creazione di un sito web. Dopo aver scelto il pacchetto MyWebsite di proprio interesse, è possibile aprire il progetto online che si ha in mente nel giro di pochi secondi, con incluso il dominio e l’indirizzo e-mail dove ricevere la posta elettronica.

Il processo di creazione non richiede alcuna conoscenza in ambito di programmazione, dal momento che è sufficiente scegliere il template più adatto tra quelli messi a disposizione dal provider di web hosting, personalizzarlo tramite l’intuitivo editor drag and drop, oltre che aggiungere immagini e altri elementi utili in pochi clic.

Al momento IONOS è il provider di hosting e cloud numero uno in Europa con più di 6,5 milioni di clienti e oltre trent’anni di esperienza nel settore. Tra le altre cose, è l’unico provider di hosting quotato in borsa (presso la celebre Borsa di Francoforte, in Germania) e ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti per la sua assistenza clienti.

Pagina offerta IONOS

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