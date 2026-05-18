Sito web professionale in pochi secondi con l'AI di IONOS: ecco l'offerta

Aprire un sito web professionale nel giro di pochi secondi tramite l’intelligenza artificiale è possibile grazie al website builder con AI di IONOS, uno dei principali provider di web hosting in Europa. Il servizio si rivolge a tutte quelle persone che desiderano avere un sito e non hanno le conoscenze tecniche necessarie per farlo, garantendosi un risultato fin da subito ottimale.

Grazie all’offerta in corsa, il pacchetto Plus di IONOS MyWebsite è disponibile gratis per 1 anno invece di 18 euro al mese. Si tratta del piano ideale per chiunque voglia progettare un sito con la più ampia libertà creativa, e include tra le altre cose la creazione di testi, sezioni e immagini con l’intelligenza artificiale, nonché l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Come creare un sito web con IONOS

IONOS mette a disposizione dei suoi utenti tutta una serie di servizi e strumenti indispensabili per la creazione di un sito web. Dopo aver scelto il pacchetto MyWebsite di proprio interesse, è possibile aprire il progetto online che si ha in mente nel giro di pochi secondi, con incluso il dominio e l’indirizzo e-mail dove ricevere la posta elettronica.

Il processo di creazione non richiede alcuna conoscenza in ambito di programmazione, dal momento che è sufficiente scegliere il template più adatto tra quelli messi a disposizione dal provider di web hosting, personalizzarlo tramite l’intuitivo editor drag and drop, oltre che aggiungere immagini e altri elementi utili in pochi clic.

Al momento IONOS è il provider di hosting e cloud numero uno in Europa con più di 6,5 milioni di clienti e oltre trent’anni di esperienza nel settore. Tra le altre cose, è l’unico provider di hosting quotato in borsa (presso la celebre Borsa di Francoforte, in Germania) e ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti per la sua assistenza clienti.

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