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Archiviazione cloud sicura in sconto del 65% per la Festa della Famiglia

L'offerta in corso è valida sui piani a vita del servizio di cloud storage pCloud che ha la sua sede in Svizzera.
Archiviazione cloud sicura in sconto del 65% per la Festa della Famiglia
L'offerta in corso è valida sui piani a vita del servizio di cloud storage pCloud che ha la sua sede in Svizzera.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 mag 2026
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L’azienda svizzera pCloud ha lanciata una nuova offerta per la Festa della Famiglia che consente di ottenere il 65% di sconto sui piani a vita Family, a cui si aggiunge anche il servizio pCloud Encryption gratis. I piani famiglia si distinguono da quelli individuali per offrire uno spazio di archiviazione privato per un massimo di cinque utenti.

Ogni piano, inoltre, permette di eseguire il backup dei propri ricordi, condividere file con le persone che si hanno più a cuore e proteggere i propri dati per sempre. Come già accennato qui sopra, infine, nell’ambito della promozione in corso ogni acquisto permette di ricevere senza costi extra la crittografia a conoscenza zero.

Pagina offerta pCloud

pcloud piani family a vita promo

I piani a vita Family di pCloud scontati del 65%

Di seguito una panoramica completa dei prezzi scontati relativi ai piani a vita Family dell’azienda elvetica pCloud:

  • Family 2 TB: 449 euro con pagamento unico invece di 1.119 euro, a cui si aggiunge il servizio Encryption senza costi extra
  • Family 5 TB: 599 euro con pagamento unico invece di 1.698 euro, a cui si aggiunge il servizio Encryption senza costi extra
  • Family 10 TB: 1.099 euro con pagamento unico invece di 2.478 euro, a cui si aggiunge il servizio Encryption senza costi extra

Qualora poi il servizio di archiviazione crittografata in cloud non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 14 giorni dalla data di acquisto, come indicato sul sito ufficiale della società. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta pCloud

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