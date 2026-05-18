Cloud a vita senza abbonamento: fino a 700€ di sconto sui piani lifetime di pCloud

Il cloud storage a vita è la soluzione giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio in cloud per archiviare in sicurezza i propri dati e che non intendono dover fare i conti con un nuovo abbonamento.

Optando per un piano lifetime, infatti, lo spazio cloud viene acquistato e non ci sono costi ricorrenti. In questo modo, nel lungo periodo è possibile ottenere un risparmio notevole.

Il punto di riferimento del web per chi cerca un servizio di cloud a vita è, senza dubbio, pCloud che permette di ottenere fino a 10 TB di spazio.

In questo momento, inoltre, i piani lifetime dell'azienda sono proposti con fino a 700 euro di sconto. Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito ufficiale di pCloud, tramite il link qui di sotto.

Le offerte di pCloud di maggio 2026

Con pCloud è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud a vita. Tra i piani proposti in promo troviamo quello da 500 GB, che ora costa 199 euro anziché 299 euro. In aggiunta è disponibile il piano da 2 TB, ora attivabile con una spesa di 399 euro anziché 599 euro.

Il massimo risparmio è ottenibile con il piano da 10 TB, pensato per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione. In questo caso, il costo viene ridotto fino a 1190 euro, con ben 700 euro di sconto rispetto al prezzo standard.

Da segnalare che tutti i piani di pCloud prevedono la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oltre a 14 giorni di garanzia di rimborso. Per chi sceglie un piano lifetime, inoltre, non ci sono costi aggiuntivi e ricorrenti. Si paga solo all'attivazione.

Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

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