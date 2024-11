Windows Server 2025: Microsoft conferma Blue Screen of Death

Microsoft ha confermato diversi bug che causano problemi di installazione e Blue Screen of Death (BSOD). Questi hanno un impatto sui sistemi Windows Server 2025 con più di 256 processori logici. Gli utenti potrebbero riscontrare problemi come l'installazione di Windows Server 2025 o i processi di aggiornamento che falliscono o si bloccano. Inoltre, l'avvio e il riavvio del server in alcuni casi richiedono fino a tre ore o più. Gli utenti potrebbero anche visualizzare schermate blu quando avviano, riavviano o tentano di eseguire un'app sui server interessati. Tuttavia, come spiega l'azienda sul proprio sito ufficiale, questi problemi non vengono attivati ​​in modo coerente sui dispositivi interessati.

Per determinare se questi bug hanno un impatto sui sistemi Windows Server 2025, basta aprire Gestione attività di Windows utilizzando la scorciatoia da tastiera CTRL+MAIUSC+ESC. In seguito, controllare se vengono mostrati oltre 256 processori logici nella scheda Prestazioni. Redmond sta lavorando a una correzione, che verrà distribuita con un prossimo aggiornamento mensile di Windows. Finché non sarà disponibile una risoluzione, gli amministratori possono aggirare questi problemi limitando il numero di processori logici sui dispositivi interessati a 256 o meno.

Windows Server 2025: come visualizzare i processori logici attivi

Per visualizzare quanti processori logici sono attivi, basta seguire alcune istruzioni. In primis riavviare il server e accedere a UEFI Setup. Navigare quindi nei menu del firmware e individuare qualsiasi opzione che consenta di regolare il numero di core per socket. In seguito, impostare il numero di core per socket su un valore che assicuri che il numero totale di processori logici sia 256 o meno. Infine, riavviare il server. L’azienda ha inoltre avvisato i clienti che potrebbero visualizzare del testo in inglese durante l'installazione quando utilizzano determinati supporti, come CD o USB. Ciò si verifica solo quando si utilizza l'interfaccia utente multilingue (MUI) sul supporto Windows Server 25100.1742 e versioni successive.

A gennaio, Microsoft ha rilasciato la prima build di Windows Server 2025 per gli amministratori nel programma Windows Insider. Tra le novità sono state introdotte Active Directory di nuova generazione, hotpatching e porte alternative SMB su QUIC. Queste consentono di passare dalla porta UDP/443 SMB su QUIC predefinita a qualsiasi altra porta. L'azienda ha anche annunciato che Windows Server 2025 è disponibile al pubblico, con una prova gratuita di 180 giorni disponibile tramite il Microsoft Evaluation Center.