Windows 11 23H2: sospese alcune funzionalità per gli Insider

Microsoft ha informato i membri di Windows Insider di una modifica nella build 22631.4387 di Windows 11 23H2 rilasciata di recente nel Release Preview Channel. Alcune delle funzionalità annunciate in precedenza non sono in fase di distribuzione in questo momento. Tuttavia, dovrebbero essere disponibili in un prossimo. Le funzionalità in questione sono l'integrazione del menu Start di Phone Link e le nuove "Offerte personalizzate" nell'esperienza out-of-box (OOBE o configurazione iniziale).

Windows 11 23H2: i dettagli delle modifiche di Microsoft

Per chi non conoscesse ancora la novità annunciata da Microsoft, l'integrazione del menu Start di Phone Link consente di avere un pannello dedicato per il proprio telefono Android proprio accanto al menu Start. Da lì è possibile controllare la batteria e la connettività del proprio telefono. Si potranno poi ascoltare messaggi vocali, effettuare chiamate, continuare varie attività e altro ancora. Sfortunatamente, questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Android. Non è chiaro se un giorno tali opzioni arriveranno anche su iPhone.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'esperienza out-of-box su Windows 11 23H2, cambia solo il nome di una delle sue impostazioni sulla privacy. Questo passa da "Esperienze personalizzate" a "Offerte personalizzate". Entrambe le modifiche nelle note di rilascio per la build 22631.4387 sono state sostituite con il seguente testo: “[AGGIORNAMENTO 14/10] Questa funzionalità verrà distribuita agli Insider in Release Preview su Windows 11, versione 23H2, in un secondo momento e non è ancora disponibile con questo aggiornamento”.

Fortunatamente, gli altri miglioramenti annunciati sono ancora presenti nella build 22631.4387 (KB5044380). Questi includono ad esempio la possibilità di rimappare il tasto Copilot e la nuova tastiera Gamepad. Vi sono infine notifiche migliorate e correzioni per il consumo della batteria, per i problemi di connettività Bluetooth, per bug di Teams e non solo. Per saperne di più è possibile controllare il changelog completo per la build sul sito ufficiale di Microsoft.