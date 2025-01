Windows Server 2022: corretto bug di avvio del sistema

Microsoft ha corretto un bug che impediva l'avvio di alcuni sistemi Windows Server 2022 con due o più nodi NUMA. NUMA (abbreviazione di non-uniform memory access) è un'architettura di memoria del computer in cui più processori sono collegati allo stesso pool di memoria condivisa tramite interconnessioni ad alta velocità per controllare i colli di bottiglia delle prestazioni. Questo design è ampiamente utilizzato nei server Windows con più CPU fisiche o processori multi-core. Tali server sono comuni nell'informatica aziendale e in altri settori che richiedono l'elaborazione ad alte prestazioni (HPC).

Un nodo NUMA di Windows Server ottimizza il modo in cui CPU e memoria interagiscono per migliorare le prestazioni e aumentare la velocità nei sistemi. Inoltre, fornisce accesso rapido alla memoria "locale" per processori specifici, che richiederebbe più tempo quando ci si connette alla memoria "remota" collegata ad altri nodi. Come spiegato dalla stessa Microsoft sul suo sito web: "alcuni server che hanno due o più nodi NUMA non riescono ad avviarsi. Se hai installato aggiornamenti precedenti, solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto verranno scaricati e installati sul tuo dispositivo".

Windows Server 2022: gli altri bug corretti da Microsoft

L'azienda ha anche rilasciato l'aggiornamento dello stack di manutenzione di Windows Server 2022 (KB5050117). Questo include miglioramenti della qualità dello stack di manutenzione, il componente di Windows che installa gli aggiornamenti. Secondo l’azienda di Redmond: "gli aggiornamenti dello stack di manutenzione (SSU) garantiscono di avere uno stack di manutenzione robusto e affidabile in modo che i dispositivi possano ricevere e installare gli aggiornamenti Microsoft".

A settembre, Microsoft ha risolto un altro problema noto che causava problemi di avvio, blocchi e problemi di prestazioni di Windows Server 2019 dopo l'installazione degli aggiornamenti di sicurezza di agosto 2024. Due mesi dopo, ha risolto altri bug. Questi causavano problemi di installazione di aggiornamenti e Blue Screen of Death (BSOD) su dispositivi Windows Server 2025 con un numero elevato di core. Microsoft sta anche lavorando a una correzione per un altro problema di Windows Server 2025. Quest’ultimo causa problemi di avvio su sistemi in ambienti iSCSI che non riescono ad avviarsi e visualizzano errori "dispositivo di avvio inaccessibile". Tuttavia, ad oggi tale correzione non è ancora arrivata.