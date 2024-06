Linux 6.10: arriva finalmente la "Blue Screen of Death"

Dopo che per anni si è parlato della gestione del DRM Panic (Direct Rendering Manager) e dell'arrivo di una soluzione "Blue Screen of Death" per i driver DRM/KMS, Linux 6.10 ha deciso di introdurre una nuova infrastruttura di gestione del DRM Panic per essere in grado di visualizzare un messaggio in caso di errore fatale. Ciò è importante per coloro che costruiscono un kernel senza supporto VT/FBCON dove altrimenti la visualizzazione del messaggio del kernel panic non sarebbe facilmente disponibile. Per anni la “schermata blu della morte” è stata soltanto una prerogativa dei sistemi Windows. Adesso sembra che le cose siano cambiate. Con Linux 6.10 è arrivato il codice iniziale DRM Panic, oltre al cablaggio del supporto dei driver DRM/KMS per SimpleDRM, MGAG200, IMX e AST. Verrà inoltre esteso il supporto DRM Panic ad altri driver che probabilmente vedremo nei prossimi cicli del kernel per un supporto più diffuso.

Linux 6.10: come visualizzare la Blue Screen of the Death

Per coloro che sono curiosi di sapere come può apparire DRM Panic in azione, l'ingegnere di Red Hat, Javier Martinez Canillas, ha condiviso una foto del "Blue Screen of Death". Quest’ultimo ha utilizzato un computer a scheda singola BeaglePlay. Javier ha pubblicato un esempio di questa schermata di Linux su Mastodon. Si tratta di una schermata semplice, che mostra soltanto un messaggio di errore e nulla più. Questa schermata potrebbe essere estesa in futuro ad alcuni sistemi operativi che esaminano i codici QR per i messaggi di errore del kernel. Inoltre, sarà anche utile per presentare agli utenti informazioni più tecniche, pur rimanendo facili da usare. Questa funzionalità può essere testata su Linux 6.10+ con piattaforme dotate del supporto del driver DRM Panic. Per visualizzare il funzionamento della "Blue Screen of Death" basta usare un percorso come echo c > /proc/sysrq-trigger.