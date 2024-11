Windows: notifiche di backup OneDrive disattivabili su Esplora file

Verso la fine del 2023, Microsoft ha lanciato un nuovo aggiornamento delle funzionalità per Windows 11. L'aggiornamento "Moment 4" ha portato molti cambiamenti importanti, uno dei quali è stata una barra degli indirizzi modernizzata per File Explorer. Tuttavia, ha anche introdotto una novità molto fastidiosa: l'invio di notifiche di backup di OneDrive per varie cartelle, come Documenti o Immagini. Un anno dopo l'introduzione, Microsoft sta finalmente risolvendo il problema. Windows 11 build 22635.4515, rilasciato all'inizio di questa settimana, contiene una funzionalità nascosta che consente di disattivare le notifiche di backup di OneDrive. Oltre a disattivarle completamente, che è ciò che probabilmente farà la maggior parte degli utenti, Microsoft consente anche di posticiparle per ricevere promemoria futuri.

Windows: come disattivare le notifiche OneDrive

Con l'ultima build di Windows 11 Beta, gli utenti possono disattivare il pulsante "Avvia backup" in Esplora file in modo semplice. Basta infatti cliccare con il pulsante destro del mouse (è anche possibile toccarlo e tenerlo premuto) e selezionando l'opzione desiderata dal menu contestuale. Se si sceglie di disattivare le notifiche di backup di OneDrive in File Explorer, l'icona lampeggiante scomparirà. Al suo posto apparirà una semplice icona PC (root), come nella maggior parte dei casi. Posticipare una notifica di backup trasforma il grande pulsante OneDrive in uno più piccolo. Tale opzione permette all’utente di avere meno distrazioni.

La possibilità di disattivare il pulsante "Avvia backup" è attualmente nascosta. Tuttavia, gli utenti possono disattivarla su Windows 11 build 22635.4515 utilizzando l'app ViVeTool. Per fare ciò, la prima cosa da fare è scaricare ViVeTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella comoda e facile da trovare. Fatto ciò, avviare il Prompt dei comandi come amministratore e accedere alla cartella contenente i file ViVeTool con il comando CD. Ad esempio, se si è posizionato ViVeTool in C:\Vive, inserire CD C:\Vive. In seguito, digitare vivetool /enable /id:47944061,48433719 e premere Invio. In ultimo, per rendere effettive le modifiche apportate, riavviare il computer. Dopo aver effettuato tale operazione, gli utenti potranno quindi aprire Esplora file e disattivare le notifiche di backup di OneDrive in un click.