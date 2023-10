Microsoft rilascia nuovo update cumulativo Windows 11 22H2

L’atteso update Windows 11 23H2 è ancora riservato agli utenti Windows Insider. Tuttavia, Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per risolvere dei problemi di sicurezza. Si tratta di Windows 11 22H2 KB5031354 ed è il primo aggiornamento del Patch Tuesday (ottobre 2023), con accesso alle prime funzionalità di Windows 11 Moment 4. Essendo un aggiornamento obbligatorio, l'azienda di Redmond consiglia di installarlo nel più breve tempo possibile.

Le novità di Moment 4 dell’aggiornamento Windows 11 22H2 di ottobre 2023

Le novità più importanti di questo update riguardano le nuove funzionalità di Moment 4 (poche rispetto a quelle rilasciate con il precedente aggiornamento del 26 settembre scorso). La prima concerne Microsoft Copilot, integrato ora nell’interfaccia utente. Gli utenti possono attivarlo dalla barra delle applicazioni di Windows oppure premendo i tasti WIN + C. Purtroppo, Copilot non è ancora ufficiale in Italia, ma potrebbe arrivare nei prossimi mesi. La seconda novità riguarda la barra delle applicazioni. Gli utenti potranno separare le app nella barra e mostrare le etichette complete. Con il nuovo aggiornamento Windows 11 22H2, sarà possibile inviare file tramite e-mail aprendo Outlook nella finestra di condivisione di Widnows. Basterà soltanto selezionare l’icona di Outlook nella sezione “Condividi utilizzando”. L’ultima novità riguarda poi la possibilità di accedere e connettere Windows 365 Cloud PC al desktop locale.

Come già anticipato, questo aggiornamento risolve anche 104 errori, tra cui 3 vulnerabilità zero-day sfruttate attivamente. Infine, Microsoft ha modernizzato l’interfaccia di Esplora file e ha integrato le funzionalità AI nelle app Paint e Foto. Per installare manualmente l’update è sufficiente accedere alle Impostazioni del computer, cliccare su Windows Update (in fondo) e scaricare l’aggiornamento. Per abilitare le nuove funzione di Moment 4 in automatico, Microsoft consiglia di mantenere attiva l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”.