Windows 365 Consumer Edition in arrivo per tutti

Microsoft si sta preparando a rilasciare Windows 365 Consumer Edition, una variante di Windows 365 che promette di fornire più PC cloud come parte dell’edizione famiglia, rendendola maggiormente conveniente rispetto all’offerta business.

Windows 365 Consumer Edition in arrivo

L’idea, va però precisata, non suona del tutto nuova, Il colosso di Redmond, infatti, aveva già sperimentato la formula in questione con un servizio di cloud computing che consentiva di accedere a Windows installato su un PC virtuale basato su cloud. Windows 365 era però rivolto principalmente al settore aziendale, mentre ora viene proposta l’apertura a livello generale.

In questo modo, gli utenti privati avranno la possibilità di accedere al sistema operativo da qualsiasi device, a prescindere dalla potenza di calcolo dell’hardware.

Da tenere presente che Windows 11 in streaming consente di sganciarsi dai limiti dettati dall'hardware, che spesso impediscono di utilizzare le versioni più recenti dei sistemi operativi. Per cui, a prescindere dal fatto che si abbia un dispositivo datato o poco potente, il cloud si occuperà di gestire le risorse necessarie per far funzionare il sistema operativo nel migliore dei modi possibili.

Va altresì considerato che l’utilizzo di Windows 11 in abbonamento comporta numerosi vantaggi in termini di gestione e manutenzione: non è più necessario preoccuparsi di aggiornamenti software, patch di sicurezza o problemi di manutenzione del sistema. Ad occuparsi di tutto sarà direttamente Microsoft.

Vi sono però pure dei punti a sfavore, come il fatto che occorre avere una connessione a Internet sempre attiva e problematiche relative a privacy e sicurezza dei dati visto che usando Windows 11 in streaming le proprie informazioni vanno a risiedere in modo perenne sui server Microsoft.