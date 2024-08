Windows 11: webcam funzionerà in più app contemporaneamente

Questa settimana, Microsoft ha rilasciato diverse nuove build di anteprima di Windows 11, offrendo agli insider di ogni canale un nuovo aggiornamento da provare. Come al solito, poco dopo il rilascio, gli appassionati hanno iniziato a scoprire modifiche nascoste e non annunciate e nuove funzionalità. L'ultima build 26120.1542 sul canale Dev, contiene due nuove opzioni per le webcam, tra cui la possibilità di trasmettere in streaming il video su più app. Nella sua forma attuale, Windows 11 consente di utilizzare una webcam solo in un'applicazione. Quindi, l'avvio dell'app Fotocamera durante una chiamata Zoom comporta la visualizzazione del messaggio "Chiudi altre app". Con la build 26120.1542, Microsoft sta cambiando le carte in tavola. Una funzionalità nascosta consente di attivare la funzionalità "Multi-app Camera" e di trasmettere in streaming su più applicazioni contemporaneamente.

Windows 11: come attivare la funzionalità Multi-app Camera

Il leaker PhantomOfEarth ha pubblicato un paio di screenshot sul proprio account X che mostrano proprio questa nuova funzionalità. Come si legge nella descrizione, “Multi-app Camera” è “progettata per la comunità di persone con problemi di udito, per consentire a più app video di trasmettere contemporaneamente in streaming dalla fotocamera. Una volta attivate, le impostazioni della fotocamera come Luminosità possono essere modificate solo da questa pagina”. Per attivare tale funzionalità basta recarsi su Impostazioni, poi Bluetooth e dispositivi e, infine, Videocamere. A questo punto bisogna selezionare la webcam che si desidera utilizzare e cliccare su "Impostazioni avanzate delle videocamere". Verrà visualizzata una nuova finestra sullo schermo, che consentirà di attivare lo streaming della fotocamera multi-app.

Oltre alla possibilità di utilizzare la webcam in più app contemporaneamente, la build 26120.1542 di Windows 11 presenta una cosiddetta Basic Mode per la risoluzione dei problemi della fotocamera. L’azienda di Redmond non ha menzionato queste funzionalità nel changelog ufficiale. Quindi, per il momento, dettagli di tali funzionalità rimangono sconosciuti. È comunque probabile che l’azienda possa rilasciare maggiori informazioni nelle future build di anteprima di Windows 11. Per coloro che volessero attivare e testare queste funzionalità si ricorda che è necessario utilizzare l’app vivetool e gli ID “49575624”, “50292326” e “4843371”.