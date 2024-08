Zoom alza l'asticella: videochiamate da un milione di partecipanti

Zoom ha recentemente annunciato un'importante innovazione destinata a cambiare nuovamente il mondo delle videoconferenze: la possibilità di organizzare videochiamate con un numero massimo di un milione di partecipanti simultanei. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo avanti per la piattaforma, che ha già rivoluzionato il modo di lavorare e comunicare durante la pandemia.

La decisione di offrire questa capacità impressionante nasce dall'osservazione di come numerose organizzazioni, specialmente quelle politiche, abbiano sfruttato Zoom per eventi di raccolta fondi con un elevato numero di partecipanti. Rispondendo a questa crescente domanda, la piattaforma ha deciso di ampliare la propria offerta, permettendo la gestione di eventi virtuali di massa, in maniera semplice e sicura.

I nuovi piani di Zoom prevedono diverse opzioni, con capacità variabili, che vanno da 10.000 fino a un milione di partecipanti. Questi pacchetti sono stati pensati per eventi di grandi dimensioni e includono l'assistenza di un team specializzato che garantisce il corretto svolgimento dell'evento, offrendo un'esperienza fluida e coinvolgente per tutti i presenti.

Zoom pensa in grande: nuove funzionalità per eventi di grossa portata

Le potenzialità di questa nuova funzionalità sono notevoli e spaziano in molti settori. Oltre al campo politico, Zoom prevede che questa tecnologia sarà utilizzata per eventi aziendali, conferenze e webinar. Anche l'industria dell'intrattenimento potrebbe beneficiare di questa innovazione, organizzando concerti virtuali, spettacoli, talk show e incontri con fan.

Dal punto di vista economico, i costi di queste soluzioni non sono trascurabili. Il prezzo dei pacchetti varia in base alla capacità massima di partecipanti: per un evento con 10.000 persone, il costo è di 9.000 dollari, mentre per organizzare una videoconferenza da un milione di partecipanti, il prezzo arriva a 100.000 dollari.

Zoom, quindi, si conferma come un leader indiscusso nel settore delle videoconferenze, continuando a offrire soluzioni innovative e su misura per un mercato sempre più esigente. La possibilità di organizzare eventi virtuali di questa portata apre nuove prospettive per il lavoro, l'intrattenimento e la comunicazione globale.