Windows 11: versione beta con supporto RAR e 7-Zip

Microsoft ha da poco comunicato di aver reso disponibile la nuova build 22631.2199 (KB5029352) di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La build si caratterizza per il supporto nativo per gli archivi compressi, tra cui RAR e 7-ZIP.

Windows 11: supporto nativo per archivi compressi

Da tenere presente che il supporto nativo per gli archivi compressi è stato annunciato da Microsoft durante la conferenza Build 2023 di fine maggio gli iscritti al canale Dev hanno potuto testare la novità a partire dalla build 23493 rilasciata a inizio estate, mentre ora la funzionalità è stata implememtata nella build 22631.2199 (KB5029352) del canale Beta.

Andando più in dettaglio, Windows 11 consente di aprire file nel formato .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, .rar, .7z e altri, grazie alla libreria open source libarchive. Manca tuttavia il supporto agli archivi cifrati. Per creare gli archivi, però, gli utenti dovranno ancora servirsi di WinRAR.

Unitamente a quanto già indicato, la nuova build dell'ultimo sistema operativo di casa Microsoft implementa alcune modifiche relative al menu Start e alla barra delle applicazioni.

Più precisamente, è stata resa disponibile l’anteprima dei file cloud nel menu Start (solo per gli utenti che effettuano l’accesso con account Azure Active Directory) ed è stata eliminata la visualizzazione di un’area vuota per i file che non supportano l’anteprima.

Ci sono poi nuove opzioni di personalizzazione per la taskbar grazie alle quali si possono combinare i pulsanti e nascondere le etichette, pure intervenendo sui monitor esterni.

Tutte le novità in questione saranno disponibili in via ufficiale e definitiva con Windows 11 23H2.