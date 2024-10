Windows 11: tasto Copilot non è attualmente rimappabile

Il mese scorso, una delle build di anteprima di Windows 11 ha introdotto un cambiamento tanto atteso per i clienti con dispositivi dotati di un tasto fisico Copilot: la possibilità di rimappare tale tasto su un'altra applicazione. Tuttavia, gli utenti che hanno recentemente aggiornato il sistema all'ultima build Beta non troveranno la funzione annunciata. Ciò perché Microsoft l'ha rimossa, anche se temporaneamente. Microsoft ha recentemente aggiornato le note di rilascio per la build 22635.4291 e ha confermato che la funzionalità di rimappatura del tasto Copilot è stata ora rimossa. Il motivo è semplice. Si tratta di un bug. Fortunatamente, non è sparita per sempre e Microsoft prevede di reintrodurla presto. Come riportato in una sezione aggiornata del changelog della build 22635.4291: “abbiamo temporaneamente disabilitato la possibilità di configurare il tasto Copilot, introdotta con la Build 22635.4225, per risolvere alcuni problemi e migliorare l'esperienza. Prevediamo di ripristinarla a breve”.

Windows 11: funzionalità sarà attiva solo per PC con tasto fisico Copilot

Una volta che la rimappatura del tasto Copilot sarà nuovamente disponibile, sarà possibile configurarla per aprire qualsiasi applicazione firmata e impacchettata come MSIX. La funzione sarà accessibile in Impostazioni, poi Personalizzazione, Input di testo e Personalizza tasto Copilot sulla tastiera. Per impostazione predefinita, sarà mappato su Copilot fino a quando l'utente non lo cambierà. Bisogna tenere presente che questa opzione è solo per i dispositivi Windows 11 con un tasto fisico Copilot, come i più recenti PC Copilot+, ad esempio il Surface Laptop 7. Cambiare l'impostazione sui computer senza un tasto Copilot non avrà alcun effetto.

Oltre a reintrodurre la possibilità di rimappare il tasto Copilot nella sua forma originale dalla build 22635.4225 di Windows 11, Microsoft prevede "ulteriori perfezionamenti per questa esperienza". Al momento, non è noto quali tipi di miglioramenti verranno introdotti. Sarebbe interessante avere l'opzione di avviare qualsiasi applicazione, non solo quelle impacchettate come MSIX. Microsoft afferma infine che la limitazione serve a garantire che le app mappate "rispettino i requisiti di sicurezza e privacy per proteggere gli utenti".