PC Copilot Plus: Microsoft annuncia PC Windows con chip AI

Microsoft ha deciso di includere l’intelligenza artificiale nei laptop. Nelle scorse ore ha infatti annunciato un nuovo brand chiamato “PC Copilot Plus” (PC Copilot+) che indicherà quando i laptop Windows sono dotati di hardware AI integrato e supporto per le funzionalità AI nel sistema operativo. Come ha dichiarato il CEO di Microsoft, Satya Nadella, durante un evento presso la sede dell’azienda lunedì. Tutti i principali partner di Microsoft nel settore dei laptop offriranno PC Copilot Plus. Ciò include Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer e Asus. Naturalmente, non potevano mancare anche i Surface. Oltre ai dispositivi Windows con chip Arm, le funzioni di intelligenza artificiale arriveranno anche sui PC con processore Intel e AMD.

PC Copilot Plus: i nuovi PC saranno il 58% più veloci dei MacBookAir M3

Le funzionalità AI saranno possibili grazie a un processore neurale incluso nei laptop. Una delle funzionalità di punta che alimenterà è "Recall", che dovrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per creare una "memoria fotografica" del PC. I laptop eseguiranno più di 40 modelli AI come parte di Windows 11 per alimentare queste nuove funzionalità. L’assistente AI integrato di Microsoft, Copilot, otterrà anche il supporto per il modello GPT-4o di OpenAI. Yusuf Mehdi, dirigente Microsoft di Windows, ha affermato che i nuovi laptop saranno “58% più veloci” di un MacBook Air con processore M3 e avranno una durata della batteria che durerà “tutto il giorno”. Mehdi non ha chiarito, tuttavia, se ciò sarà vero per tutti i laptop PC Copilot Plus o solo per i modelli con processori basati su Arm di Qualcomm. Microsoft prevede che nel prossimo anno verranno venduti 50 milioni di laptop con il marchio Copilot Plus PC.

I PC Copilot Plus avranno determinati requisiti specifici per garantire che possano offrire le prestazioni promesse da Microsoft. Dovranno avere almeno un SSD da 256 GB, un processore neurale integrato e 16 GB di RAM, il doppio di quello standard di MacBook Air. Si dice che i modelli basati su Arm con chip Qualcomm abbiano una durata della batteria che supporta "fino a 15 ore di navigazione web". Microsoft sta lanciando questi dispositivi come l'inizio di una nuova era di laptop Windows. Il passaggio ai chip basati su Arm, che Microsoft ha tentato senza riuscirci in passato, potrebbe aumentare significativamente la durata della batteria sui laptop Windows. E le nuove funzionalità AI sono progettate per funzionare su tutto l'hardware del processore.