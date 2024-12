Windows 11 sostituisce app Copilot basata sul web con una nativa

Microsoft ha fatto un annuncio inaspettato per gli utenti di Windows Insider. L'azienda sta ora lanciando una nuova versione dell'app Copilot per Windows 11 e 10. Ha sostituito la vecchia applicazione basata sul web con una versione nativa. Oltre ad allontanarsi da PWA, l'aggiornamento introduce una nuova Quick View (visualizzazione rapida) simile a quella offerta dall'app ChatGPT su Windows. Gli utenti possono anche usare un nuovo tasto di scelta rapida per richiamare Copilot (Alt + Spazio). Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “È nativo. Con questo aggiornamento, la precedente app web progressiva (PWA) Copilot viene sostituita con una versione nativa. Dopo aver installato l'aggiornamento dell'app Copilot, quando esegui Copilot, lo vedrai apparire nella barra delle applicazioni”.

Windows 11: i dettagli della nuova Quick View

Per quanto riguarda la nuova Visualizzazione rapida, nell’annuncio si legge: “Nuova Quick View. Puoi accedere alla nuova visualizzazione rapida per Copilot utilizzando la scorciatoia da tastiera Alt + Spazio sui PC Windows 11 e 10. Sarai in grado di spostare la finestra di visualizzazione rapida e ridimensionarla per adattarla al tuo flusso di lavoro e puoi utilizzare Alt + Spazio per aprire e chiudere la visualizzazione rapida di Copilot ogni volta che ne hai bisogno. Per tornare alla finestra principale dell'app Copilot, premi semplicemente l'icona nell’angolo in alto a sinistra della finestra di visualizzazione rapida. I PC con il tasto Copilot dedicato apriranno l'app Copilot nella finestra principale. Copilot continuerà a esplorare le opzioni relative alle scorciatoie da tastiera per l'app”.

Bisogna comunque tenere presente che la scorciatoia Alt + Spazio è usata frequentemente in altre app. Gli utenti potrebbero quindi riscontrare un conflitto di scorciatoie con app come PowerToys Run e non solo. Microsoft afferma che Windows 11 assegnerà la scorciatoia a qualsiasi app aperta per prima o in esecuzione in background. Un'altra cosa che vale la pena aggiungere è che la nuova app Copilot è già roll-out graduale. Ciò significa che alcuni membri di Windows Insider (qualsiasi canale) potrebbero visualizzare tale applicazione soltanto fra qualche giorno o settimana.