PowerToys 0.84: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento rilasciato

Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per PowerToys, un set di utilità molto apprezzato dagli utenti di Windows 10 e 11, portandolo alla versione 0.84. Questo aggiornamento introduce numerosi miglioramenti alle funzionalità già esistenti e introduce anche una nuova e potente funzionalità chiamata "Workspaces".

Workspaces è un modulo che consente di avviare diverse applicazioni predefinite con un semplice clic. L'utente può creare layout personalizzati delle applicazioni che utilizza più frequentemente, organizzandole in spazi di lavoro distinti.

In questo modo, è possibile avviare rapidamente l'intero gruppo di applicazioni in un'unica volta, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro. Questa nuova funzionalità risulta particolarmente utile per chi utilizza diverse applicazioni contemporaneamente e ha bisogno di un modo veloce per accedervi senza doverle aprire una alla volta.

Ecco tutte le altre novità

Oltre all'introduzione di Workspaces, la versione 0.84 apporta miglioramenti a vari strumenti già inclusi nel pacchetto PowerToys. Ad esempio, Advanced Paste, che consente di gestire meglio la funzione incolla, ora offre azioni personalizzate e una ricerca delle opzioni più raffinata. Anche Awake, l'utility che impedisce al computer di andare in standby, ha subito miglioramenti, in particolare con l'aggiunta del supporto al parametro CLI --use-parent-pid, che ne amplia la flessibilità.

Altri strumenti aggiornati includono Hosts File Editor, Peek, PowerRename, PowerToys Run, Screen Ruler, Quick Accent e il gestore delle impostazioni. Anche gli add-on per File Explorer e il Keyboard Manager sono stati ottimizzati per offrire un'esperienza d'uso più fluida.

Questo aggiornamento risolve anche alcuni bug, come i problemi con il riposizionamento delle applicazioni eseguite come amministratore e alcuni errori visivi nell'editor di Workspaces. PowerToys 0.84 è disponibile gratuitamente sia per Windows 10 che per Windows 11 e può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale di GitHub o dal Microsoft Store. Con queste nuove aggiunte, PowerToys continua a essere un set di strumenti essenziali per migliorare la produttività su Windows.