Windows 11: rimosso blocco degli update per tutti i PC

Microsoft ha rimosso un blocco di protezione che impediva ai dispositivi con HDR automatico abilitato di installare l'aggiornamento di Windows 11 2024 a causa di problemi di gioco. I giocatori si erano lamentati sul sito web della community del fatto che la funzionalità rendeva la grafica del gioco ad alto contrasto e sovrasaturata. L'azienda ha confermato questi problemi il mese scorso e ha riconosciuto che l'attivazione di HDR automatico avrebbe causato blocchi del gioco sui sistemi con display compatibili con HDR. Come affermato da Microsoft: "potresti notare che i colori del gioco non sono corretti in alcune letture di visualizzazione. Potresti anche notare che alcuni giochi smettono di rispondere".

Com'è noto, Redmond ha applicato un blocco di compatibilità sui dispositivi Windows con HDR automatico attivato. Tale misura serviva per evitare che questi blocchi del gioco avessero un impatto su più clienti. Questo è stato contrassegnato con ID di protezione 55382406 nei report di Windows Update for Business. Tuttavia, questa settimana, Microsoft ha annunciato che questo problema noto è stato risolto nell'aggiornamento di anteprima non di sicurezza KB5050094 di gennaio 2025. Tale aggiornamento aveva anche risolto i problemi di riproduzione audio su PC con driver di dispositivi audio USB. Per risolvere questo problema noto, Microsoft consiglia agli utenti interessati che non desiderano installare gli aggiornamenti di anteprima di disattivare Auto HDR da Impostazioni, facendo clic su Grafica in Sistema > Schermo.

Windows 11: rollout forzato per Home e Pro

Con la sospensione della compatibilità revocata, gli utenti interessati possono ora installare Windows 11 24H2 tramite Windows Update. Il nuovo update è entrato in distribuzione su larga scala il 22 gennaio. L'aggiornamento di Windows 11 2024 viene inoltre distribuito automaticamente in un rollout forzato su sistemi idonei non gestiti che eseguono le edizioni Home e Pro di Windows 11 22H2 e 23H2. Due settimane fa, l'azienda ha anche sospeso la compatibilità per i PC Windows 11 con problemi di compatibilità con Assassin's Creed che hanno causato crash, blocchi e problemi audio.

Tuttavia, è bene chiarire che alcuni utenti non potranno effettuare l'aggiornamento. Ciò accade se il dispositivo è interessato da più blocchi di protezione, che impediscono gli aggiornamenti a Windows 11 24H2. Tra questi rientrano dispositivi ASUS e PC con Asphalt 8 (Airborne), software di miglioramento audio Dirac. Infine, sono anche comprese le fotocamere integrate o che eseguono le applicazioni Safe Exam Browser e Easy Anti-Cheat.