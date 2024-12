Ubisoft risolve bug di Windows 11 che causano crash dei giochi

Microsoft ha parzialmente rimosso il blocco di compatibilità che impediva l'aggiornamento a Windows 24H2 su sistemi con alcuni giochi Ubisoft. Ciò è stato possibile dopo che l'editore francese di videogiochi ha risolto i bug che causavano crash, blocchi e problemi audio. La società ha bloccato gli aggiornamenti Windows 24H2 sui PC con i giochi Assassin's Creed, Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora più di due settimane fa. Ciò a seguito di varie segnalazioni degli utenti su Reddit e sui forum Microsoft Answers, i quali lamentavano il non corretto funzionamento di tali giochi. Gli utenti Windows colpiti da questo problema noto erano particolarmente frustrati, in quanto avevano già segnalato questi problemi nel Windows Insider Feedback Hub, su Reddit e altre piattaforme online, fin da quando Windows 11 24H2 era ancora in anteprima.

Secondo le segnalazioni, i problemi si manifestano in modo irregolare. Alcuni utenti affermano che i giochi si bloccano immediatamente dopo l'avvio. Altri riferiscono invece di crash, blocchi o schermi neri pochi minuti dopo il caricamento di una partita salvata. Per evitare che questi problemi colpissero un numero maggiore di utenti, Microsoft ha applicato un blocco preventivo (identificato con gli ID 54318776 e 54580160 nei report di Windows Update for Business). Fortunatamente, Microsoft ha ora dichiarato di aver rimosso il blocco degli aggiornamenti per i dispositivi con Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora giovedì scorso, dopo che Ubisoft ha rilasciato delle correzioni temporanee per mitigare i crash. Tuttavia, è probabile che alcuni utenti interessati possano ancora riscontrare alcuni problemi di prestazioni.

Ubisoft: usare Task Manager per uscire dai giochi bloccati

Come soluzione temporanea per coloro che non riescono a uscire dal gioco bloccato, Ubisoft consiglia come al solito di usare Task Manager e chiudere l'app. Redmond suggerisce inoltre di non aggiornare i PC interessati usando Windows 11 Installation Assistant o Media Creation Tool finché il problema non sarà risolto completamente. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: "Si noti che, dopo l'applicazione di queste correzioni, potrebbero essere richieste fino a 48 ore prima che l'aggiornamento di Windows 11 versione 24H2 venga offerto tramite Windows Update. Il riavvio del dispositivo potrebbe accelerare il processo". Ad oggi non è chiaro quando verranno applicate le correzioni per gli altri giochi. Tuttavia, le due aziende stanno lavorando per trovare una soluzione definitiva. Ciò permetterà ai gamer potranno presto tornare a giocare su Windows 11 24H2 senza alcun problema.