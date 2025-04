Cartella misteriosa 'inetpub' compare dopo l'ultimo aggiornamento Windows

Un evento insolito ha attirato l'attenzione degli utenti di Windows in tutto il mondo: l'apparizione della misteriosa cartella "inetpub" sui computer dopo l'ultimo aggiornamento Windows 2025. Questo curioso fenomeno, verificatosi a seguito del Patch Tuesday di aprile 2025, ha generato discussioni tra esperti di sicurezza informatica e utenti, mettendo in dubbio i processi di controllo qualità di Microsoft.

La cartella "inetpub", tradizionalmente associata a Internet Information Services (IIS), è stata notata improvvisamente sull'unità principale di numerosi PC, senza alcuna azione specifica da parte degli utenti. Normalmente, questa cartella viene creata solo quando IIS, un componente opzionale di Windows utilizzato per l'hosting web, viene attivato manualmente. Tuttavia, nei casi segnalati, IIS risultava disattivato, rendendo la presenza della cartella del tutto inaspettata e apparentemente ingiustificata.

Secondo gli esperti del settore, due ipotesi principali potrebbero spiegare questa anomalia. La prima possibilità è che si tratti di un errore negli script di installazione inclusi nell'aggiornamento Windows 2025. In alternativa, potrebbe essere il risultato di residui di test interni che non sono stati eliminati prima del rilascio ufficiale. Nonostante le numerose segnalazioni e le richieste di chiarimento, Microsoft non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale per l'accaduto.

La cartella non comporta rischi

Fortunatamente, gli esperti rassicurano che la comparsa della cartella "inetpub" non comporta alcun rischio per la sicurezza o la funzionalità dei sistemi. Gli utenti possono eliminarla in tutta tranquillità senza timore di conseguenze negative. Alcuni amministratori IT hanno persino sviluppato script automatizzati per rimuovere la cartella nel caso in cui dovesse ricomparire con futuri aggiornamenti.

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di bug Windows riscontrati negli aggiornamenti del sistema operativo nel corso degli anni. Sebbene questa volta l'impatto sia stato limitato a un'inconvenienza innocua, l'incidente ha sollevato nuovamente interrogativi sull'efficacia dei controlli pre-rilascio di Microsoft. La qualità e l'affidabilità degli aggiornamenti software sono temi ricorrenti che continuano a generare preoccupazioni tra gli utenti e i professionisti del settore.

In attesa di ulteriori dettagli o di un chiarimento ufficiale da parte di Microsoft, il consiglio per gli utenti rimane semplice: se si trova la cartella "inetpub" sul proprio computer, è possibile eliminarla senza alcuna preoccupazione. Questo suggerimento è stato accolto positivamente dalla comunità, che ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e di gestione di piccoli problemi come questo.