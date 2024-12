Windows 11 riceverà presto un nuovo indicatore della batteria

Come molti sapranno, l'indicatore della batteria di Windows 11 ad oggi non è un granché. È confusionario, difficile da leggere (soprattutto quando è in carica) e incoerente. Fortunatamente, Microsoft ha deciso di risolvere finalmente questo problema. L'ultima build arrivata sul Dev Channel di Windows 11, v. v. 26120.2510, contiene un nuovo indicatore della batteria nascosto con alcuni miglioramenti molto interessanti. Tale indicatore è molto più grande del precedente, il che gli conferisce più pixel per visualizzare con precisione il livello di carica attuale. Inoltre, non è più in bianco e nero, Quando è collegato a un caricabatterie, l'indicatore diventa verde. Inoltre, l'attivazione del risparmio energetico rende giallo il livello di batteria rimanente.

Per chi non lo avesse notato, quando il PC è in carica l'indicatore della batteria di Windows 11 visualizza solo un'icona di un fulmine e una foglia durante il risparmio energetico. Attualmente, la nuova versione riprogettata è presente solo sulla barra delle applicazioni. La schermata di blocco utilizza ancora la vecchia variante, ma è lecito supporre che alla fine verrà aggiornata anche questa versione.

Windows 11: come visualizzare il nuovo indicatore della batteria

Provare il nuovo indicatore della batteria in Windows 11 è semplice. In primis basta aggiorna il proprio sistema alla build 26120.2510 dal Dev Channel (versione non ancora stabile). Fatto ciò, bisogna usare scaricare l’app ViVeTool da GitHub per abilitare diversi ID funzionalità. Una volta ottenuta l’app, accedere al prompt dei comandi come amministratore e aprire la cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se ViveTool si trova in “C:\Vive”, basta digitare CD C:\Vive. Infine, digitare “vivetool /enable /id:48822452,48433719”, premere Invio e poi riavviare il computer.

Altre modifiche nella build 26120.2510 di Windows 11 includono diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per ulteriori PC Copilot+. Ora, i possessori di computer con gli ultimi processori Intel e AMD con unità di elaborazione neurale possono provare Recall, Click To Do, Paint Cocreator, Image Restyle e altre funzionalità in precedenza esclusive dei PC basati su Snapdragon.