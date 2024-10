Paint includerà funzionalità AI di riempimento e cancellazione

Microsoft sta introducendo alcune nuove funzionalità AI di Paint e Foto dedicate ai PC Copilot Plus. Queste potrebbero rendere i creativi meno dipendenti da software di editing delle immagini più potenti. Generative Fill e Generative Erase, che sembrano essere fortemente ispirati da strumenti di intelligenza artificiale simili in Adobe Photoshop consentono infatti agli utenti di aggiungere o rimuovere con precisione oggetti nelle loro immagini. Entrambi gli strumenti utilizzano un pennello regolabile in base alle dimensioni per "dipingere" su aree specifiche di un'immagine da modificare. Generative Erase rimuoverà elementi indesiderati sullo sfondo e altre distrazioni. Tale strumento è molto simile alla funzionalità Magic Eraser sui telefoni Pixel di Google. Generative Fill consente poi agli utenti di Paint di aggiungere nuove risorse generate dall'IA a un'immagine. Basterà utilizzare una descrizione di testo e poi scegliere la posizione. Questa funzionalità è invece simile allo strumento omonimo di Photoshop.

Paint: modello AI aggiornato per migliorare la qualità

Entrambi gli strumenti si basano su Cocreator di Paint annunciato per i PC Copilot Plus all'inizio di quest'anno. Quest’ultimo può generare immagini utilizzando una combinazione di prompt di testo e schizzi di riferimento. L'azienda afferma che il modello basato sulla diffusione che alimenta queste funzionalità è stato aggiornato per migliorare la qualità e la velocità dell'output. Adesso include anche una "moderazione integrata" per evitare ogni tipo di abuso. Anche l'app Foto di Microsoft sta ottenendo lo strumento Generative Erase, insieme a una nuova funzionalità Super-Resolution. Quest’ultima utilizza l'intelligenza artificiale sul dispositivo per aumentare le dimensioni delle immagini sfocate o pixelate.

Gli utenti possono aumentare le dimensioni delle immagini fino a otto volte la risoluzione originale. Inoltre, possono regolare il livello di aumento con un cursore, eguagliando le capacità di strumenti come l'upscaler di immagini di Canva e superando il miglioramento Super Resolution 4x di Adobe Lightroom. Come rivelato da Microsoft, questo strumento è disponibile gratuitamente ed è abbastanza veloce da aumentare le dimensioni delle immagini "fino a 4K in pochi secondi".