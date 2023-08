Windows 11: problemi di installazione per l'update KB5029263

L’aggiornamento KB5029263 per Windows 11 22H2 che è stato rilasciato l'8 agosto è andato a risolvere vari bug del sistema, tra cui quello relativo alle prestazioni degli SSD, ma come spesso accade in tali circostanze sono andate a sommarsi nuove difficoltà. Diversi utenti dopo averlo applicato segnalano infatti problemi nell'utilizzo di Microsoft Defender, mentre altri ancora non riescono addirittura ad effettuarne l'installazione.

L'aggiornamento è una patch di sicurezza obbligatoria che viene scaricata e installata automaticamente. Di conseguenza, alcuni utenti stanno ricevendo notifiche da Windows Update che l'aggiornamento non è stato installato.

Come segnalato dalla redazione di Windows Latest e come riportato pure da svariati utenti nel Feedback Hub di Microsoft, l'aggiornamento di Windows 11 KB5029263 non verrà installato e non è possibile ignorarlo, con un utente che dichiara di visualizzare un avviso sulla barra delle applicazioni che è praticamente impossibile da rimuovere.

Un altro utente ha aggiunto che il processo di aggiornamento cumulativo è bloccato al 96% sul suo sistema e il riavvio non aiuta in quanto il processo ricomincia da capo per poi bloccarsi nuovamente.

Unitamente alla problematica appena descritta, alcuni utenti hanno altresì evidenziato problemi con Esplora file in cui explorer.exe si blocca, con un utente che spiega in un post di Feedback Hub quanto segue: "Il 12 agosto 2023, il mio sistema è stato aggiornato automaticamente con le patch KB5029263 e KB5028948 e ho notato che l'esploratore non poteva più aprire alcuna cartella o file. L'applicazione si è caricata, ma non avrebbe funzionato”.

