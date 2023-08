Microsoft Defender: su Windows 11 va in crash

Stando a quelle che sono le segnalazioni fatte nel corso delle ultime ore da un cospicuo gruppo di utenti, utilizzare Microsoft Defender su Windows 11 è diventato praticamente impossibile dopo l’installazione degli aggiornamenti cumulativi di agosto 2023.

Si tratta di una nuova app che funge da dashboard di sicurezza per tutti i dispositivi connessi. Microsoft ne ha effettuato automaticamente l'installazione sui dispositivi Windows con abbonamenti a Microsoft 365. Di conseguenza, molti utenti hanno già l'app installata e adesso si stanno imbattendo nell'errore che recita "Impossibile accedere a Microsoft Defender" quando provano ad aprirla.

L'errore è probabilmente collegato ai due aggiornamenti rilasciati l'8 agosto e con ogni probabilità il principale responsabile è quello siglato KB5029263.

"Dopo l'installazione (KB5029263), Microsoft Defender ha chiesto un accesso. Ho fornito le mie credenziali Live ID e ha detto che non poteva accedere con il messaggio "Impossibile accedere a Microsoft Defender" segnala un utente coinvolto, mentre un altro ha dichiarato "Abbiamo installato i seguenti aggiornamenti sui nostri dispositivi in azienda: 2023-08 . Aggiornamento di sicurezza NET 6.0.21 per il client x64 (KB5029688), 2023-08 Aggiornamento cumulativo per . NET Framework 3.5 e 4.8.1, versione 22H2 per x64 (KB5028948) e 2023-08 Aggiornamento cumulativo per la versione 22H2 per sistemi basati su x64 (KB5029263). Ora non siamo in grado di accedere a Microsoft Defender”.

Interpellata sulla questione dalla redazione di Windows Latest, l'azienda di Redmond ha fatto sapere che è a conoscenza del problema e che provvederà a risolvere il tutto tramite un aggiornamento del sistema o dell’app. Considerando i grandi disagi causati, la speranza è chiaramente quella che non debba passare troppo tempo prima di poter ottenere effettivamente una soluzione da parte dell'azienda.