Windows 11: potrebbe anche essere installato anche su mobile

A dicembre 2019, Microsoft ha finalmente eliminato Windows 10 Phone annunciando la fine del supporto. I grandi piani dell'azienda con Lumia e Windows Phone purtroppo non hanno mai avuto il successo di cui avevano bisogno per poter competere con dispositivi come Android o iOS. Quindi Windows 11 Phone non ha mai avuto una vera versione ufficiale al di fuori dei concept. Tuttavia, esiste un modo gratuito e non ufficiale che rende tutto ciò possibile. Naturalmente, bisogna ricordare che l'esperienza potrebbe non essere totalmente priva di difetti. Grazie alla mod Project Renegade, gli utenti possono provare Windows 11 su alcuni telefoni, tra cui quelli con chip Qualcomm Snapdragon.

L’utente Reddit chiamato anh0l grazie a tale mod è riuscito a far funzionare Windows 11 sul suo telefono. Come rivelato sul forum: “Per un paio di giorni ho voluto installare Windows 11 sul mio vecchio telefono perché no. Inoltre, avevo esperienza nell'esecuzione di distribuzioni Linux (sistema operativo post-market) sul mio altro telefono, quindi pensavo che non sarebbe stato più difficile di così. Mi sbagliavo... mi ci sono volute circa 8 ore di tentativi e di ricerca di strumenti e file che potessero funzionare sul mio dispositivo (Mi POCO X3 pro). Ma alla fine, dopo 3 tentativi, sono riuscito a farlo funzionare abbastanza bene. L'unica cosa, il touchscreen si è un po' incasinato e si è invertito a metà”.

Windows 11: non installare le versioni leggere dell’OS su smartphone

Come dimostra il post di anh0l, una delle novità più importanti di questa mod è la possibilità di installarla su dispositivi decisamente economici come Xiaomi POCO X3 Pro, il cui prezzo supera di poco i 150 euro. Per chi se lo stesse chiedendo, il Project Renegade è un firmware UEFI basato su EDK2. Inoltre, è stato testato e verificato per funzionare su vari dispositivi, tra cui il già citato Xiaomi POCO X3 Pro. Nel caso di Microsoft, sono supportati anche i modelli Nokia Lumia 950 e 950 XL, così come Surface Duo e Duo 2. L’elenco completo dei dispositivi supportati è disponibile sulla pagina ufficiale del progetto. Lo stesso sito offre anche una guida approfondita su come installare Windows 11 su mobile. L'autore ha inoltre consigliato di non utilizzare le versioni leggere di Windows 11, poiché sono ridotte al minimo e possono causare problemi di compatibilità.