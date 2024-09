Android 15 è fuori: scopri quando arriverà sul tuo smartphone

Google ha finalmente rilasciato Android 15, il nuovo aggiornamento del sistema operativo, dopo il lancio dei più recenti dispositivi Pixel. Questa nuova versione introduce alcune funzionalità interessanti, come un pannello del volume completamente rinnovato, la possibilità di condividere solo una parte dello schermo durante il casting e l'utilizzo del dispositivo Android come webcam per il PC.

L'aggiornamento ad Android 15 sarà disponibile per i dispositivi Pixel compatibili nelle settimane a venire. Se possiedi un Pixel 6 o modelli successivi, sarai tra i primi a ricevere questo aggiornamento. Anche altri produttori di smartphone Android, tra cui Samsung, OnePlus, Motorola, Honor, Nothing e altri, rilasceranno l'aggiornamento sui propri dispositivi nei prossimi mesi.

Sebbene Android 15 possa essere considerato un aggiornamento minore rispetto ad alcune versioni precedenti, introduce comunque alcune funzionalità utili. Tra queste, il pannello del volume ridisegnato spicca per la sua maggiore facilità d'uso e accessibilità.

Android 15 è finalmente disponibile: ecco altre funzionalità e come scoprire se è disponibile sul tuo smartphone

Un'altra novità significativa è la funzione di condivisione parziale dello schermo durante il casting, che consente di selezionare specifiche porzioni dello schermo da condividere, offrendo maggiore controllo e privacy durante le presentazioni o la condivisione di contenuti.

Un'altra funzione particolarmente interessante è la possibilità di trasformare il proprio smartphone Android in una webcam per il PC. Questa caratteristica può rivelarsi molto utile in situazioni di necessità, specialmente quando una webcam tradizionale non è disponibile, migliorando così la versatilità del dispositivo.

Per verificare se il tuo dispositivo Pixel è pronto per l'aggiornamento ad Android 15, ti basta andare nelle impostazioni del telefono e controllare la disponibilità dell'aggiornamento. Se non dovessi trovarlo immediatamente, non preoccuparti: il rollout sarà completato nel corso delle prossime settimane. Android 15, dunque, è finalmente arrivato e introduce alcune novità interessanti per migliorare l'esperienza d'uso.