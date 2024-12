Windows 11: nuovo bug causa errori negli update di sicurezza

L’azienda di Redmond sta avvisando gli utenti in merito a un problema che si verifica quando si utilizza un supporto multimediale per installare Windows 11 24H2. Questo bug impedirebbe infatti al sistema operativo di accettare ulteriori aggiornamenti di sicurezza. Il problema si verifica quando si utilizzano CD e unità flash USB per installare la versione di Windows 11 con aggiornamenti di sicurezza rilasciati tra l'8 ottobre e il 12 novembre 2024. Come spiega l’azienda nel suo sito ufficiale: "Quando si usa il supporto per installare Windows 11 versione 24H2, il dispositivo potrebbe rimanere in uno stato in cui non può accettare altri aggiornamenti della sicurezza di Windows. Ciò si verifica solo quando il supporto viene creato per includere gli aggiornamenti della sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 come parte dell'installazione".

Il bug non influisce sugli aggiornamenti di sicurezza applicati tramite Windows Update o il sito web del catalogo Microsoft Update. Inoltre, non si verifica quando viene utilizzato l'ultimo aggiornamento di sicurezza di dicembre 2024. Microsoft sta attualmente lavorando a una correzione permanente e consiglia che le installazioni di Windows 11 24H2 basate su supporti utilizzino l'aggiornamento di sicurezza rilasciato il 10 dicembre. In questo modo sarà possibile evitare di riscontrare problemi di aggiornamento successivi.

Windows 11: gli altri bug della versione 24H2 del sistema

Il problema del supporto di installazione si aggiunge a una lunga serie di problemi che interessano l’ultimo Big Update del sistema Microsoft. In precedenza, gli utenti di Windows 11 24H2 avevano riscontrato problemi di audio sui dispositivi Dirac o sui sistemi audio USB DAC. Inoltre, sono stati segnalati problemi di avvio di Outlook quando si utilizzava la versione obsoleta di Google Workspace Sync. Tra gli altri bug vi era l’HDR automatico che causava blocchi dei giochi e colori non corretti. Infine, alcuni utenti hanno segnalato problemi funzionali con gli scanner USB che supportavano il protocollo eSCL.

In particolare, il principale aggiornamento di Windows ha causato problemi di prestazioni, crash, blocchi e problemi audio su diversi giochi Ubisoft. I titoli più popolari interessati sono stati Assassin's Creed, Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora. L'aggiornamento di Windows 11 24H2 è stato persino bloccato temporaneamente su hardware ASUS specifico e su varie altre configurazioni software/hardware che hanno causato problemi. Alcuni di questi bug sono stati già risolti con delle patch rilasciate dall’azienda di Redmond.