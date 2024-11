Windows 11: Microsoft testa supporto per passkey di terze parti

Microsoft sta testando gli aggiornamenti dell'API WebAuthn che aggiungono supporto per l'utilizzo di provider di passkey di terze parti per l'autenticazione su Windows 11. Le passkey utilizzano l'autenticazione biometrica, come impronte digitali e riconoscimento facciale, per fornire un'alternativa più sicura e comoda alle password tradizionali. Ciò riduce significativamente i rischi di violazione dei dati. Redmond collabora con provider di credenziali come 1Password, Bitwarden e altri dall'inizio di ottobre, quando ha annunciato che avrebbe creato un nuovo modello di autenticazione dei plugin per le passkey in Windows.

Gli utenti Windows 11 avranno presto la possibilità di scegliere tra provider di passkey di terze parti oltre a quello nativo. Come ha recentemente affermato dal team di Windows Insider: "Stiamo rilasciando aggiornamenti alle API WebAuthn per supportare un modello di autenticazione tramite plugin per le passkey. I messaggi nei flussi WebAuthn verranno inoltrati al plugin e le risposte verranno restituite alle applicazioni client WebAuthn. Ciò consente ai plugin di creare e autenticare con passkey quando richiesto dal cliente".

Windows 11: sviluppatori potranno integrare le passkey nei loro plugin

Questi aggiornamenti vengono distribuiti ai membri Windows Insider nel Beta Channel che installano Preview Build 22635.4515 (KB5046756). Redmond ha anche chiesto ai clienti che utilizzano la nuova funzionalità di condividere feedback sulla piattaforma Feedback Hub nella sezione Passkey di Privacy. Microsoft ha anche rilasciato il codice sorgente per aiutare gli sviluppatori a creare i propri plugin per supportare le proprie piattaforme passkey. L'azienda si è unita alla FIDO Alliance e ad altre importanti piattaforme per supportare le passkey come metodo di accesso standard senza password, approvando le credenziali Web Authentication (WebAuthn) (note anche come credenziali FIDO).

A maggio, Redmond ha lanciato il supporto per l'autenticazione con passkey per gli account Microsoft personali. Ciò dopo aver aggiunto un gestore passkey integrato per Windows Hello con l'aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 22H2. Adesso, Microsoft ha anche iniziato a implementare la possibilità di riprendere a lavorare sui file OneDrive da telefoni iOS e Android su PC che eseguono l'ultima build di Windows 11 Beta Preview per Insider. In un annuncio separato, la società ha anche introdotto Microsoft Edge Game Assist (Preview). Si tratta di un browser web in-game ottimizzato per i giochi per PC che apparirà in cima al gioco nella Game Bar.