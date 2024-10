OneDrive: spazio di archiviazione potrà aumentare fino a 10 TB

Fino a qualche anno fa, l'abbonamento a Microsoft 365 (allora conosciuto come Office 365) consentiva di avere uno spazio di archiviazione illimitato su OneDrive. Purtroppo, quei bei tempi sono tristemente finiti a causa di utenti che abusavano del sistema e caricavano decine di terabyte di dati sul cloud Microsoft. Oggigiorno, OneDrive consente di avere non più di 2 TB di spazio di archiviazione per account. Tuttavia, c’è una buona notizia per tutti gli utenti che hanno bisogno di più spazio per salvare i propri file. Microsoft consentirà presto di aumentare ancora lo spazio di archiviazione.

Durante il suo evento speciale OneDrive dell'8 ottobre, in cui l'azienda ha svelato le ultime aggiunte a OneDrive, Microsoft ha rivelato i suoi piani per espandere il limite massimo di archiviazione in OneDrive. Più avanti quest'anno, gli utenti OneDrive potranno aggiornare il loro spazio di archiviazione cloud a 5 TB o persino 10 TB. Nel post dell'annuncio ufficiale, pubblicato sul sito ufficiale Microsoft, l’azienda dichiara: “Hai bisogno di ancora più spazio di archiviazione per i tuoi ricordi? Nessun problema. Entro la fine dell'anno rilasceremo anche nuovi livelli di archiviazione da 5 TB e 10 TB oltre l'attuale limite di 2 TB per i clienti Microsoft 365 Personal e Family”.

OneDrive: Microsoft aggiornerà anche il livello gratuito dell’app

Per ora, non si sa molto sulle future opzioni di aggiornamento di OneDrive. Inoltre, l’azienda di Redmond non sembra intenzionata ad aggiornare il livello gratuito. Gli utenti con questo piano dovranno accontentarsi ancora di 5 GB di spazio di archiviazione gratuito. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento di OneDrive lo metterà alla pari con i rivali, come Google Drive e iCloud Drive. L'archiviazione cloud di Google consente infatti agli utenti di avere fino a 5 TB o 10 TB di spazio disponibile. Dall’altro lato, l'offerta cloud di Apple offre un piano massimo pari a 12 TB di spazio.