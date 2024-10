Windows 11: Microsoft termina supporto per versioni 22H2 e 21H2

Oltre a distribuire gli aggiornamenti Patch Tuesday di questo mese, Microsoft ha terminato il supporto per due versioni di Windows 11: 21H2 e 22H2. Gli utenti che utilizzano una di queste versioni dovranno necessariamente passare al sistema più recente. Per chi non conosce le policy di supporto di Windows 11, Microsoft ha due cicli di vita per ogni versione di Windows: uno di 24 mesi per le edizioni Home e Pro e uno di 36 mesi per le edizioni Enterprise ed Education. Il colosso del software ha smesso di aggiornare Windows 11 versione 21H2 per gli "utenti abituali" nell'ottobre 2023. Ora sta abbandonando gli utenti aziendali e del settore dell'istruzione che sono ancora sulla versione originale di Windows 11 di fine 2021.

Windows 11: clienti aziendali avranno un altro anno di supporto della v 22H2

I clienti aziendali possono effettuare l'aggiornamento a Windows 11 versione 22H2, che ha un altro anno di supporto attivo davanti a sé. Altre opzioni includono la versione 23H2 (altri due anni di supporto) e la versione appena rilasciata 24H2 (tre anni di supporto da ora). Per quanto riguarda la versione 22H2 per SKU Home e Pro, non riceveranno alcun aggiornamento a partire da oggi. Di solito Microsoft non accelera gli aggiornamenti forzati tra le versioni di Windows finché rimangono supportate. Tuttavia, man mano che una particolare versione si avvicina alla fine del suo ciclo di vita, l’azienda inizia gradualmente ad aggiornare gli utenti alle versioni più recenti, che lo vogliano o no.

Gli utenti on un PC non ancora aggiornata alla versione 22H2, possono effettuare l'aggiornamento anche se il proprio hardware non è ufficialmente supportato. Per controllare la propria versione di Windows 11, basta accedere a Impostazioni, poi Sistema, Informazioni sul sitema e selezionare la casella "Specifiche di Windows". Chi possiede una versione 21H2 o 22H2, dovrà prepararsi all'aggiornamento per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza critici e miglioramenti della qualità. Per ulteriori informazioni sulle policy di supporto del sistema è possibile consultare il sito ufficiale di Microsoft.