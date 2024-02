Windows 11 22H2: update non di sicurezza estesi fino al 2025

Martedì 27 febbraio Microsoft avrebbe dovuto rilasciare l'ultimo aggiornamento di anteprima non di sicurezza per Windows 11 22H2. Tuttavia, con stupore degli utenti, l’update non è stato reso disponibile. Dall’altro lato l’azienda di Redmond ha anche deciso di modificare i suoi piani in merito agli aggiornamenti di tale versione dell’OS. In un post sulla pagina del supporto, Microsoft ha rivelato estenderà il termine degli aggiornamenti non relativi alla sicurezza per Windows 11 di oltre un anno. L’azienda afferma che le edizioni multisession Enterprise, Education, IoT Enterprise ed Enterprise riceveranno aggiornamenti fino al 24 giugno 2025. Invece, le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations continueranno a ricevere tali aggiornamenti fino al 26 giugno 2024.

Microsoft afferma che questo cambio di rotta è dovuto al “feedback degli utenti”. Ciò dovrebbe consentire agli utenti di Windows 11 22H2 di ottenere vantaggi dalle continue innovazioni del sistema. In altre parole, i possessori di PC potranno ottenere ulteriori nuove funzionalità almeno per un po' di tempo. Una volta scaduto il nuovo termine, gli utenti di Windows 11 22H2 continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza mensili per qualche altro mese. Le versioni Home e Pro raggiungeranno la fine del supporto ufficiale l'8 ottobre 2024, come confermato dalla stessa azienda sulla pagina di supporto di Microsoft.

Gli utenti Enterprise ed Education di Windows 11 continueranno invece a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza fino al 14 ottobre 2025. Si tratta della stessa data di fine del supporto per gli utenti di Windows 11 22H2 IoT Enterprise. Sebbene non sia la prima volta che Microsoft estende alcuni aggiornamenti di supporto per gli utenti Windows, è insolito che l'annuncio arrivi letteralmente proprio l’ultimo giorno dedicato agli aggiornamenti pianificati. Sarà interessante vedere se Microsoft prevede di realizzare anche ulteriori estensioni per le future versioni di Windows 11.