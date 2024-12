Windows 11: Microsoft rimuove la funzionalità “Azioni suggerite”

Microsoft ha una nuova voce nell'elenco delle funzionalità di Windows deprecate. Sfortunatamente, non si tratta di tool obsoleti e abbandonato da tempo, come la soluzione di backup vecchia di 15 anni che Microsoft consiglia ancora per gli utenti di Windows 10 e 11, ma di una opzione relativamente moderna. La funzionalità in questione è "Azioni suggerite", introdotta dall’azienda di Redmond a maggio del 2022, come parte della build 25115 del sistema operativo. L'idea di questa funzionalità era semplice. Si trattava di consentire a Windows 11 di riconoscere elementi di base come numeri di telefono e data/ora per fornire scorciatoie per chiamate telefoniche, ricerche su Internet o funzionalità del calendario (come la creazione di un evento), ecc. Purtroppo, per quanto possa sembrare utile per alcuni, Microsoft ha deciso di eliminare le funzionalità suggerite in Windows 11 senza molte spiegazioni.

Come affermato dall'azienda nella documentazione ufficiale: “Le azioni suggerite che compaiono quando si copia un numero di telefono o una data futura in Windows 11 sono deprecate e verranno rimosse in un futuro aggiornamento di Windows 11”.

Windows 11: le altre funzionalità deprecate da Microsoft

È abbastanza sorprendente vedere Microsoft eliminare una funzionalità “nuova” di Windows 11 così presto. Si potrebbe supporre che le azioni suggerite non abbiano trovato molta popolarità tra gli utenti. Da qui la decisione dell’azienda di rimuoverle. Naturalmente, questa non è l’unica funzionalità che non troverà più posto su Windows. Microsoft ha infatti deciso di deprecare anche il supporto per le app Android, Paint 3D, Windows Speech Recognition, l'app Tips, Steps Recorder, WordPad (fortunatamente è possibile ripristinarlo) e altro ancora. Per quanto riguarda “Azioni suggerite”, ad oggi non ci sono informazioni su quando le azioni suggerite verranno rimosse dal sistema operativo. È quindi possibile che gli utenti riescano ad utilizzare tale funzionalità ancora per un po' di tempo prima che Microsoft la elimini definitivamente.