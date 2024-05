Windows 10 21H2: Microsoft annuncia la fine del supporto

Microsoft ha rilasciato un promemoria riguardante la fine del supporto di Windows 10 21H2 raggiungerà la fine completa tra meno di 30 giorni. L'11 giugno 2024 Windows 10 21H2 Enterprise, Education e IoT Enterprise riceveranno l'ultimo aggiornamento della sicurezza. Successivamente, 22H2 sarà l'unica versione di Windows 10 supportata per gli utenti aziendali. Bisogna ricordare che le edizioni consumer di Windows 10 versione 21H2 hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita nel giugno 2023. Ha ricevuto 8 anni di supporto attivo, con altri 12 mesi per gli SKU aziendali. La fine del supporto significa che Microsoft non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug. Pertanto, i clienti e le aziende dovrebbero pianificare l'aggiornamento dei propri sistemi per mantenerli protetti da potenziali vulnerabilità della sicurezza. I sistemi non gestiti verranno aggiornati automaticamente alla versione 22H2.

Fine support Windows 10 21h2: i dispositivi compatibili possono passare a Windows 11

Naturalmente, Microsoft ha anche colto l'occasione per ricordare agli utenti che esiste anche la possibilità di passare a Windows 11. Ciò naturalmente è possibile soltanto per i dispositivi compatibili. Come ricordato dalla stessa azienda di Redmond: “è consigliabile aggiornare i dispositivi idonei a Windows 11. Per informazioni dettagliate, vedere le pagine del ciclo di vita Windows 10 Enterprise ed Education e Windows 10 IoT Enterprise. Per informazioni sulle tempistiche di assistenza e sul ciclo di vita, consulta le informazioni sul rilascio di Windows 10, le informazioni sul rilascio di Windows 11, le FAQ sul ciclo di vita di Windows e lo strumento di ricerca Microsoft Lifecycle Policy”.

Bisogna infine notare che la fine del supporto di Windows 10 versione 21H2 non influisce sulla versione LTSC 2021. Le versioni di Long-Term Servicing Channel hanno infatti un ciclo di vita molto più lungo (da cui il nome). Secondo quanto riportato, Microsoft prevede di continuare a fornire supporto per Windows 10 Enterprise e IoT Enterprise LTSC 2021 fino al 12 gennaio 2027.