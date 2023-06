Windows 11: Microsoft forzerà l'attivazione delle funzioni di Moment 3

Microsoft ha ufficialmente rilasciato l'update Moment 3 per Windows 11 a maggio. Per il momento, solo colo che hanno scelto di effettuarne l'installazione tramite Windows Update possono scaricare e installare l'aggiornamento. Con il Patch Tuesday di luglio 2023, però, il colosso di Redmond prevede di rendere le funzionalità dell'aggiornamento attive per tutti per impostazione predefinita.

Windows 11: le funzioni di Moment 3 attive per impostazione predefinita

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il Patch Tuesday di luglio 2023 conterrà i miglioramenti di Moment 3 attivati per impostazione predefinita. Per cui, a partire da tale update non sarà più necessario abilitare l'opzione per provare le nuove funzionalità di Moment 3.

Da tenere presente che sebbene Moment 3 di Windows 11 22H2 non sia un update particolarmente imponente come l'aggiornamento Moment 2, ha alcune caratteristiche interessanti. Inoltre, porta in dote diversi miglioramenti che dovrebbero renderlo un aggiornamento decente rispetto agli update cumulativi mensili, come l'aggiornamento di maggio 2023 e l'aggiornamento di aprile 2023 per Windows 11.

Per fare degli esempi concreti, Microsoft ha introdotto alcuni miglioramenti alla barra delle applicazioni, con una nuova icona per avvisare gli utenti quando le loro app utilizzano una connessione VPN (rete privata virtuale attiva). Vale la pena notare che la funzione non si applica ad alcune app di terze parti che si basano sulla propria interfaccia invece di utilizzare le connessioni VPN impostate nelle impostazioni.

Tra le altre novità che l'aggiornamento porta in dote vi è la possibilità di abilitare la visualizzazione dei secondi nell'orologio. Un altro cambiamento migliora il sistema di notifiche in Windows 11, con Microsoft che consente di copiare i codici di autenticazione a due fattori direttamente dalle notifiche push.