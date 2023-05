Windows 11: Microsoft rende disponibile Moment 3

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha rilasciato il tanto atteso aggiornamento KB5026446 per Windows 11, vale a dire Moment 3, di cui in passato si era ampiamente parlato in più occasioni. Si tratta di un’anteprima estremamente interessante di ciò che sarà possibile ottenere con il Patch Tuesday di giugno 2023.

Windows 11: Moment 3 è qui

Sebbene l'aggiornamento sia di natura facoltativa, in quanto si tratta di una patch di anteprima, Microsoft lo sta comunque spingendo tramite download e installazione automatici. Windows 11, infatti, lo scarica in automatico appena risulta disponibile, senza che l'utente debba fare altro.

L'aggiornamento include nuove funzionalità e un totale di 22 modifiche e correzioni.

Tra le funzionalità di maggiori rilievo vi sono i badge degli account sul menu Start, l’espansione del supporto al chip di sicurezza Microsoft Pluton su sistemi AMD, alcune novità per l’accessibilità dei contenuti audio e l’introduzione dello standard Bluetooth Low Energy Audio grazie alla partnership con Samsung Galaxy e Intel.

Sono stati altresì implementati dei fix per la riproduzione audio e il correttivo per un problema relativo alle stampanti multifunzioni. Sono stati pure risolti dei bug riguardanti le tastiere touchscreen e sono state corrette altri problemi tecnici di minor rilievo.

Da tenere presente che per accedere a tutto il pacchetto di novità occorre procedere con l'aggiornamento della configurazione di Windows. Per cui, una volta scaricato automaticamente l'update KB5026446, bisogna procedere con l'attivazione da Windows 11, accedendo alla sezione Impostazioni dell'OS e selezionando la voce Windows Update, dopodiché bisogna abilitare l'opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili.

