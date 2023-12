Windows 11: l’update KB5033375 di dicembre blocca il WiFi

L’aggiornamento cumulativo KB5033375 rilasciato durante il Patch Tuesday di dicembre 2023 sta causando problemi alla connettività WiFi su alcuni dispositivi Windows 11. Oltre alle segnalazioni degli utenti su X, Reddit e sul forum della community Microsoft, alcune università statunitensi hanno pubblicato annunci consigliando agli studenti di disinstallare l’aggiornamento KB5033375 (e l'anteprima dell’update cumulativo facoltativo KB50532288, se installato). Come riportato in un avviso pubblicato dall'Università della British Columbia: “questo problema riguarda le reti wireless aziendali (ubcsecure, ubcprivate, eduroam), ma non influisce sull'utilizzo wireless/internet domestico”. In base alle segnalazioni dei clienti, questo problema ha un impatto sulle reti wireless aziendali con transizione rapida/roaming veloce abilitata per facilitare lo spostamento continuo dei dispositivi tra punti di accesso wireless.

Windows 11: disinstallare l’aggiornamento come soluzione temporanea

Gli utenti interessati da questo problema possono adottare soltanto una soluzione temporanea, disinstallando l’aggiornamento cumulativo di dicembre di Windows 11 KB5033375 e il relativo aggiornamento di anteprima facoltativo KB50532288. Per fare ciò bisogna aprire il menu Start di Windows e digitare “Windows Update” nella barra di ricerca. Da qui accedere a “Cronologia aggiornamenti” e poi “Disinstalla gli aggiornamenti”. Nell'elenco degli aggiornamenti installati, selezionare KB5033375 (o KB50532288) e poi fare clic sul pulsante “Disinstalla”. Dopo aver disinstallato l'aggiornamento, riavviare il computer. A questo punto sarà possibile anche utilizzare la funzione “Mostra o nascondi aggiornamenti” strumento di risoluzione dei problemi per nascondere l'aggiornamento in modo che Windows Update non lo mostri più nell'elenco degli aggiornamenti disponibili.

L'impatto del malfunzionamento alla connettività WiFi sembra limitato ai sistemi operativi Windows 11, in particolare a quelli che utilizzano le versioni 22H2 o 23H2. I sistemi Windows 10 non sembrano essere interessati da questo particolare dal bug. Inoltre, ad oggi non sono disponibili informazioni circa la possibilità che lo stesso problema di connettività wireless si estendano a modelli specifici di adattatori di rete wireless.