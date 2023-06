Windows 10: nuova patch opzionale con nuove funzioni

Oltre ad aver rilasciato una patch opzionale per Windows 11, nel corso delle ultime ore Microsoft ha provveduto a rendere disponibile pure un aggiornamento facoltativo pure per il suo meno recente Windows 10. La patch è destinata alla versione 22H2 del sistema operativo e si tratta dell'update siglato come KB5027293, il quale porta in dote tre nuove funzionalità e 11 correzioni o modifiche aggiuntive e aggiorna il sistema alla build 19045.3155.

Windows 10: le novità della patch KB5027293

Da tenere presente che l'update è, come anticipato, facoltativo in quanto si tratta di una preview del Patch Tuesday di luglio 2023, che invece sarà obbligatorio installare.

L'aggiornamento è utile in special modo agli amministratori di sistemi aziendali e agli utenti privati per correggere i bug causa di arresti anomali o problemi di connessione di rete e per verificare in maniera anticipata tutto quanto verrà proposto il prossimo mese. Chi lo desidera, dunque, può procedere manualmente con la verifica degli aggiornamenti sull'OS ed effettuarne poi il download e installazione sul computer in uso.

Tra le correzioni implementate con l'update vi è quella relativa a un problema che impedisce l’apertura della tastiera sullo schermo e la correzione di tre bug che impediscono l’autenticazione tramite Active Directory.

Le nuove funzionalità in dirittura d'arrivo riguardano invece Microsoft Defender per endpoint che permette agli amministratori di rilasciare forzatamente i dispositivi dall’isolamento quando non rispondono, l’autenticazione tra cloud Microsoft (questa caratteristica soddisfa anche l'accesso condizionale e verifica se sono necessarie) e il supporto a vari caratteri cinesi semplificati e l'Input Method Editor (IME) Microsoft Pinyin.