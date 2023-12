Windows 11: l’update KB5032288 migliora Copilot e risolve 11 bug

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di anteprima di Windows 11 di novembre 2023 KB5032288 con miglioramenti per l'assistente AI Copilot e ben 11 correzioni di bug. Microsoft Copilot ha iniziato a essere distribuito sui dispositivi Windows 11 22H2 lo scorso settembre. Adesso è invece abilitato per impostazione predefinita su tutti i sistemi che eseguono Windows 11 23H2. Microsoft ha affermato che, dopo aver installato l'aggiornamento di anteprima KB5032288, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale sarà disponibile su più display e verrà visualizzato anche come anteprima in miniatura nella finestra di dialogo (accessibile dalla scorciatoia ALT +TAB). Chi utilizza un account locale di Windows potrà sfruttare Windows Copilot solo dieci volte e oltre questo limite dovrà accedere utilizzando un account verificato. Inoltre, l'aggiornamento cumulativo di anteprima di novembre 2023 migliora la velocità con cui Copilot si attiva dalla barra delle applicazioni.

Come già accennato, il nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 11 KB5032288 include ulteriori miglioramenti e corregge alcuni bug. Tra le più importanti modifiche vi è la possibilità di visualizzare Windows Spotlight come sfondo predefinito. Inoltre, questo aggiornamento risolve un problema che interessa le finestre Esplora file. A volte, infatti, queste appaiono in primo piano in modo inaspettato. L’update risolve anche un problema che riguarda le app scaricate da Microsoft Store, che smettono di rispondere e non si aggiornano. Infine, l’update KB5032288, risolve un problema che impedisce alla modalità Internet Explorer di rispondere quando sono aperte più schede della modalità IE. L’elenco completo delle correzioni e delle migliorie incluse in questo aggiornamento di anteprima sono riportate sul sito ufficiale del Supporto di Microsoft.

Gli utenti interessati a installare la versione di anteprima possono accedere a Impostazioni, poi Windows Update e selezionare "Scarica e installa" (naturalmente dopo aver verificato la presenza di aggiornamenti). In alternativa, l'aggiornamento può essere installato manualmente scaricandolo dal sito ufficiale di Microsoft Update.