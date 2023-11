Microsoft: Copilot arriva su Stream e altre novità per Teams

L’azienda di Redmond ha rilasciato nuovi interessanti annunci riguardanti le prossime funzionalità per le app e i servizi d Microsoft 365. Il primo riguarda Microsoft Stream, ovvero il servizio di streaming video dedicato alle aziende. Tra gli aggiornamenti inclusi nella 365 Roadmap vi è l’integrazione ufficiale dell’assistente Copilot AI, prevista per febbraio 2024. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Copilot in Stream sfrutta la tecnologia AI LLM (Large Language Model) per aiutare gli utenti a ottenere rapidamente le informazioni dettagliate di cui hanno bisogno dai video Stream (su SharePoint). Con Copilot in Stream è possibile riassumere in modo rapido ed efficace qualsiasi video con una trascrizione o porre domande approfondite su argomenti da comprendere. Questa funzionalità è disponibile solo per i clienti che hanno acquistato la licenza Microsoft 365 Copilot”.

Microsoft: presto modifica video su Stream e store dei dispositivi in-app Teams

Le versioni web e mobili di Microsoft Stream includeranno inoltre alcune nuove funzioni di modifica, a partire da marzo 2024. Il colosso statunitense rivela che Microsoft Stream (su SharePoint) introdurrà presto una funzionalità di ritaglio video, per gli utenti con autorizzazioni di modifica (il video originale non verrà modificato). Quando il video viene ritagliato, la trascrizione e i capitoli verranno regolati automaticamente per riflettere solo ciò che viene mostrato nel video.

Un’altra novità riguarda gli utenti di Teams (web e app desktop). Questi potranno sfruttare un nuovo modo di acquistare i dispositivi dallo store di dispositivi Teams. Secondo Microsoft, i clienti possono facilmente scoprire e acquistare dispositivi Teams certificati per casi d'uso personali o condivisi. Questi includono cuffie, webcam, telefoni, Teams Rooms e altro ancora. I dispositivi saranno suddivisi per categorie, ma gli utenti potranno anche sfruttare i filtri e la barra di ricerca per trovare ciò che desiderano e acquistarlo tramite l’interfaccia di Teams. La prossima settimana l’azienda di Redmond dovrebbe inoltre annunciare nuove funzionalità per Teams e altri prodotti, che verranno incluse nella 365 Roadmap.