Windows 11 KB5028254 risolve il problema delle VPN

Chi è in possesso di un computer con sistema operativo Windows 11 (versione 22H2) può ora scaricare e installare il nuovo aggiornamento KB5028254 appena rilasciato da Microsoft. Il pacchetto include le correzioni necessarie per intervenire su un totale di 27 problemi noti, incluso quello che, nel corso degli ultimi mesi e per molti utenti, si è tradotto in un drastico calo delle prestazioni durante l'utilizzo delle VPN.

In download l'aggiornamento KB5028254 per Windows 11

È bene specificare che si tratta di un download opzionale e che può essere avviato semplicemente aprendo l'utility Windows Update sul PC, come si può vedere nello screenshot qui sotto. In alternativa, lo si trova all'interno del Microsoft Update Catalog per chi preferisce procedere in modalità manuale. Porta la piattaforma alla build 22621.2070. Le stesse patch saranno poi contenute nel Patch Tuesday in arrivo nella seconda settimana di agosto.

Le novità di rilievo messe in evidenza da Microsoft sono quelle riguardanti una maggiore accuratezza per le impostazioni di luminosità, la soluzione di un problema inerente ad alcuni dispositivi di visualizzazione e audio che scomparivano dopo la riattivazione del sistema dalla sospensione, un altro che provocava l'improvviso distacco dei widget dalla barra delle applicazioni e, come già citato, il calo delle prestazioni durante l'utilizzo di una Virtual Private Network in presenza di condizioni specifiche. Riportiamo di seguito la spiegazione fornita per quest'ultimo.

Le richieste ARP (Address Resolution Protocol) al gateway di rete potrebbero essere eccessive. Ciò si verifica quando la VPN si trova in una rete mesh wireless che utilizza un algoritmo di limitazione aggressivo. Per questo motivo, le prestazioni di rete sono scadenti.

🧵 The July 2023 non-security preview release is now available for Windows 11, version 22H2.https://t.co/QPwd8BRNp5 pic.twitter.com/AXjcCNFKjf — Windows Update (@WindowsUpdate) July 26, 2023

Per tutti gli altri dettagli e per l'elenco completo delle correzioni apportate è possibile consultare il changelog ufficiale. Va infine precisato che l'aggiornamento KB5028254 per Windows 11 22H2 non include alcun cambiamento per quanto concerne la sicurezza.